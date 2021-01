Calciomercato Juventus: Pau Torres possibile erede di Chiellini

Pau Torres Juventus. I bianconeri pensano già al futuro. La società starebbe sondando il terreno per Pau Torres, difensore del Villareal. Il classe 97 andrebbe già a ringiovanire la rosa e sarebbe un sostituto per un giocatore di esperienza come Giorgio Chiellini che ha da poco recuperato dall’infortunio. Sullo spagnolo però ci sono anche altri big club come il Real Madrid.

La Juventus sta cercando sempre di più di creare una rosa giovanile. L’età media si è abbassata notevolmente con l’arrivo di giocatori come Weston McKennie ma anche Arthur. Nonostante ciò, ci sono anche dei senatori che per la squadra di Andrea Pirlo che sono davvero fondamentali. Oltre a Leonardo Bonucci, un altro mastino della difesa bianconera è Giorgio Chiellini.

Il difensore toscano, però, non è ancora al top della sua condizione. La sua assenza si è fatta sentire ed infatti la Juve ha preso qualche gol di troppo. Chiellini è un perno molto importante per la squadra e il club non può rimanere orfano di un giocatori così importante. Per questo motivo che Fabio Paratici starebbe già lavorando alla soluzione non solo per il presente ma che possa essere impiegata anche per il futuro.

Pau Torres Juventus, su di lui una clausola rescissoria

Il primo nome per la retroguardia sembra essere Pau Torres del Villareal. Classe 97 e con i suoi 191 cm è un giocatore di grande presenza fisica ed abile nel gioco aereo. Ha collezionato 39 partite con i Sottomarini Gialli ed ha realizzato già 2 reti. L’unico piccolo grande problema è che su di lui c’è una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro ed il suo contratto scade nel 2024.

Attualmente il Villareal è quinto in campionato ma Pau Torres vorrebbe esplodere in una big. Su di lui, però, ci sono squadre di tutto rispetto. Oltre al Chelsea c’è anche il Real Madrid . Per i primi sarebbe un’alternativa a Thiago Silva mentre per i Blancos il futuro Sergio Ramos. La concorrenza non sembra mancare per la Juventus che vorrebbe un giocatore che possa crescere.

Pau Torres rientrerebbe perfettamente nei piani di Pirlo ed inoltre avrebbe la possibilità di giocare la Champions League. Il giocatore, in patria , è visto come uno dei migliori nel suo ruolo ed è sulla bocca di tutti e sui taccuini di diversi dirigenti. Resta, però, per la Juventus l’arduo compito di convincere gli spagnoli che non vorrebbero privarsi dell’ex Malaga già da ora.

