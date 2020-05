Partite Calcio Oggi Martedì 26-05-2020

Turno infrasettimanale della 28esima giornata di Bundesliga. In programma ci sono 4 match, di cui uno alle 18.30 e gli altri alle ore 20.30. Il match d’apertura è quello che riscuote il maggiore seguito in Germania, il Klassiker. Borussia Dortmund e Bayern Monaco si affronteranno al Westfallen Stadion di Dortmund.

Il Big Match è anche una lotta per la conquista del Meisterschale, così viene chiamato lo scudetto in Germania. I gialloneri del Borussia Dortmund si trovano al secondo posto in classifica, a 57 punti e distanziati di 4 lunghezze dal Bayern Monaco. Sono reduci da una vittoria preziosa sul campo del Wolfsburg per 0-2 che ha portato a 6 la striscia di vittorie fino ad ora.

Una loro vittoria riaprirebbe la lotta per il titolo, dato che si accomoderebbero ad un solo punto dai rivali in classifica.

I bavaresi, invece, sono reduci a loro volta da una travolgente vittoria ottenuta in casa contro l’Eintracht di Francoforte. Un 5-2 che ha decretato ancora una volta la loro supremazia in Germania. La loro striscia positiva è più lunga e consta di ben 13 partite, tutte vinte che hanno permesso loro di raggiungere la testa della classifica, a 61 punti.

Alle 20.30 il Bayer Leverkusen, attualmente quarto in classifica con 53 punti, ospita un Wolfsburg con ancora possibilità di ottenere la qualificazione alla prossima Europa League. È settimo con 39 punti. Le aspirine, invece, vogliono mettere pressione al Lipsia ed issarsi momentaneamente al terzo posto.

L’Entracht di Francoforte ospita un Friburgo, attualmente settimo con 37 punti ed in lotta per un posto in Europa League. I rossoneri, invece, devono guardarsi alle spalle, hanno 28 punti e solo 4 di vantaggio sulla zona retrocessione.Hanno perso le ultime 5 partite della Bundesliga e devono rialzare la testa.

Ultima sfida di questa giornata è il Werder Brema che ospita il Monchengladbach. I padroni di casa sono penultimi in classifica con 21 punti, ma sono reduci da una vittoria importante in trasferta a Friburgo. Gli ospiti, invece, provengono da un capitombolo in casa contro il Leverkusen, in uno scontro diretto per la zona Champions. Sono quinti a 52 punti, appena uno sotto il Leverkusen, attualmente quarto.

Si giocano oggi anche 4 sfide della Bundesliga 2, la prima e seconda serie in Repubblica Ceca, le coppe in Polonia ed Ungheria.

Partite di Oggi Martedì 26 Maggio 2020:

Bundesliga:

18:30 Borussia Dortmund – Bayern Monaco

20:30 Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg

20:30 Eintracht Francoforte – Friburgo

20:30 Werder Brema Borussia Mönchengladba

Bundesliga 2:

18:30 FC Erzgebirge Aue – SV Darmstadt 98

18:30 SpVgg Greuther Fürth – VfL Osnabrück

18:30 SSV Jahn Regensburg – FC Nürnberg

18:30 SV Wehen Wiesbaden – SV Sandhausen

CZECH REPUBLIC – 1ST LEAGUE

18:00 Slovacko ? – ? Sigma Olomouc

18:00 Pribram ? – ? Banik Ostrava

18:00 Jablonec ? – ? FC Fastav Zlin

20:00 Mlada Boleslav ? – ? Slavia Prague

CZECH REPUBLIC – 2ND LEAGUE

17:00 Sokolov ? – ? FK Slavoj Vysehrad

17:00 Trinec ? – ? MFK Chrudim

17:00 Pardubice ? – ? SK Prostejov

17:00 FK Varnsdorf ? – ? Hradec Kralove

17:00 Vitkovice ? – ? Zizkov

17:00 SK Lisen ? – ? FC Vlasim

POLAND – CUP

20:10 Miedz Legnica ? – ? Legia Warszawa



HUNGARY – CUP

18:00 Fehervar FC ? – ? Mezokovesd SE

21:00 Budapest Honved ? – ? MTK Budapest

