Parma-Roma, le dichiarazioni pre-partita di Fonseca: “Tanti cambi domani, difficile capire il rinvio di Juve-Napoli”.

Il tecnico della Roma ha parlato, in conferenza stampa, della partita di domani contro il Parma e del fitto calendario della sua squadra.

Parma-Roma sarà una partita di grande importanza per diversi motivi, in primis, perché dovrà permettere alla squadra giallorossa di riappropriarsi del quarto posto e del piazzamento in Champions League, ma anche perché sarà un banco di prova per alcuni giocatori che hanno trovato meno spazio durante questa stagione.

A rivelarlo è stato proprio Paulo Fonseca, durante la conferenza stampa di oggi, che ha già dichiarato di voler cambiare 4-5 giocatori, alcuni dei quali sono assenti per infortunio.

Tra gli assenti spiccano i nomi di Mkhitaryan e Smalling, entrambi infortunati dopo i recenti impegni, mentre Villar e Pellegrini sono stati molto apprezzati dal tecnico che non vorrà privarsene per la partita di domani.

Il mister portoghese elogia anche la crescita di Pau Lopez e di El Shaarawy, entrambi grandi protagonisti nella sfida europea contro lo Shakhtar ed entrambi potrebbero avere spazio nella partita di domani.

Il dibattito si accende proprio riguardo la fitta rete di partite dei prossimi mesi e sulle considerazioni riguardo il rinvio di Juve-Napoli. Fonseca spiega di non conoscere tutti i dettagli del rinvio della sfida tra bianconeri e partenopei, ma non capisce come mai questa scelta non sia stata applicata anche alla Roma.

Già da tempo, il tecnico portoghese, aveva lamentato l’impossibilità di gestire la forma fisica dei propri giocatori a causa del calendario dispendioso e difficile e, nonostante non abbia voluto commentare il caso specifico, si dichiara non concorde con la scelta di “escludere” la Roma.

I giallorossi, come sempre, penseranno alle prossime partite passo dopo passo, alla ricerca dell’Europa che conta e di un sogno chiamato Europa League.

