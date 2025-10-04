Parma – Lecce Diretta Streaming Live e TV Serie A

Dove vedere Parma – Lecce in Diretta Tv e Streaming Live, 6° Giornata Serie A, Sabato 4 Ottobre ore 15:00.

Parma-Lecce di sabato pomeriggio al Tardini rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la salvezza con i giallorossi che cercano la prima vittoria in Serie A.

Il Parma ha 5 punti in classifica frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle prime 5 Giornate. I parmigiani hanno vinto col Torino e pareggiato con Cremonese e Atalanta.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco, ancora a caccia della prima vittoria in Serie A, fa visita al Parma nel match valido per la sesta giornata di campionato, in programma sabato allo Stadio Ennio Tardini.

Una sfida che si preannuncia delicata, con i salentini fanalino di coda decisi a invertire la rotta dopo un avvio complicato. Il Lecce in questo campionato ha ottenuto 2 pareggi contro il Genoa alla prima Giornata e contro il Bologna domenica scorsa e 3 sconfitte contro Milan, Atalanta e Cagliari.

Nonostante le difficoltà, i precedenti lasciano qualche speranza ai salentini: il Lecce ha vinto due volte nelle ultime trasferte al Tardini, tra campionato e coppa, e i tifosi sognano un nuovo colpo esterno per sbloccare la stagione.

La squadra di Eusebio Di Francesco punta su compattezza e ripartenze per conquistare i primi tre punti dell’anno, mentre il Parma, reduce da un buon avvio, vuole confermarsi davanti al proprio pubblico e allungare la striscia positiva.

La partita si prospetta intensa e combattuta, con entrambe le formazioni alla ricerca di punti preziosi per la salvezza e di una scossa psicologica in questo primo scorcio di Serie A.

Guarda Parma – Lecce in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Formazioni Ufficiali di Parma – Lecce:

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil.

Dove vedere Parma – Lecce in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Parma – Lecce Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Parma – Lecce di Sabato 4 Ottobre ore 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Parma – Lecce su DAZN sarà a cura di Ricky Buscaglia.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Parma:

Parma ritrova il sorriso: dopo la vittoria sul Torino, gli emiliani puntano a prolungare la serie positiva

Dopo un avvio di stagione difficile, il Parma ha finalmente trovato la prima vittoria in Serie A grazie al successo per 2-1 contro il Torino nella quinta giornata. Protagonista assoluto Mateo Pellegrino, autore di una doppietta che ha regalato ai gialloblù tre punti fondamentali, interrotti solo momentaneamente dal pareggio di Cyril Ngonge per i granata.

Con questo risultato, la squadra di Carlos Cuesta sale al 14º posto in classifica, portandosi a sei lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda Lecce. Il successo contro il Torino arriva dopo un pareggio in campionato con la Cremonese e una vittoria ai rigori in Coppa Italia contro lo Spezia, segno di una squadra in netta crescita e ora imbattuta da tre partite complessive.

L’obiettivo del Parma è chiaro: prolungare la striscia positiva in Serie A e dare continuità ai progressi mostrati. Gli emiliani vogliono eguagliare il rendimento dello scorso anno, quando tra marzo e aprile erano rimasti imbattuti per sette gare consecutive, con l’unico successo ottenuto in casa contro la Juventus. Una nuova serie utile, oggi, potrebbe consentire alla formazione di Cuesta di guardare alla parte alta della classifica e consolidare la fiducia di un gruppo che sembra aver trovato finalmente equilibrio e convinzione nei propri mezzi.

Il Parma non può permettersi distrazioni, soprattutto considerando i risultati deludenti ottenuti di recente contro il Lecce al Tardini. Dopo i successi del 2013 e del 2020, infatti, i gialloblù non sono più riusciti a battere i salentini nelle ultime tre sfide casalinghe: un successo in Coppa Italia nell’agosto 2021, un pareggio a reti bianche in Serie B nel marzo 2022 e una netta sconfitta per 3-1 nel gennaio di quest’anno.

Come arriva il Lecce

Per la squadra di Eusebio Di Francesco, i precedenti contro il Parma rappresentano una spinta in più: i tifosi del Lecce sognano un nuovo risultato positivo dopo un avvio di stagione complicato, con tre sconfitte e due pareggi nelle prime cinque giornate. L’allenatore giallorosso ha ereditato un gruppo che aveva chiuso lo scorso campionato con un buon ritmo (una sola sconfitta nelle ultime cinque gare e sette punti nelle ultime tre), ma finora la squadra non è riuscita a trovare continuità in Serie A.

Il problema principale resta la fase difensiva, con 10 reti subite, il peggior dato del campionato. In compenso, il Lecce ha segnato quattro gol, più di sei squadre, tra cui proprio il Parma, fermo a tre. Questo dato alimenta la speranza di poter sfruttare le difficoltà offensive degli emiliani e ottenere un risultato utile su un campo storicamente favorevole.

Contro una formazione che fatica a concretizzare, il Lecce proverà a interrompere un digiuno di vittorie che dura da oltre cinque mesi, puntando sull’organizzazione e sulla voglia di riscatto per rilanciare una stagione partita con il piede sbagliato.

Probabili Formazioni di Lecce – Parma:

Il Parma, reduce dalla preziosa vittoria contro il Torino, dovrà fare i conti con diverse assenze in vista della sfida di sabato contro il Lecce. Restano infatti indisponibili Hernani (problema alla caviglia), Lautaro Valenti, Matija Frigan e Jacob Ondrejka, mentre Benja Cremaschi è impegnato con la Nazionale Under 20 degli Stati Uniti al Mondiale di categoria, dove si è già messo in luce con tre gol e due assist nel 9-1 rifilato alla Nuova Caledonia il 30 settembre.

Il protagonista più atteso in casa ducale sarà ancora Mateo Pellegrino, autore di una doppietta contro il Torino e già decisivo in Coppa Italia contro il Pescara a metà agosto. L’attaccante argentino punta a segnare per il secondo turno consecutivo e a guidare la squadra verso un nuovo risultato positivo.

Sul fronte opposto, Eusebio Di Francesco dovrà rinunciare a diversi elementi importanti. Matias Perez è impegnato con la Nazionale Under 20 del Cile, mentre Balthazar Pierret, Filip Marchwinski e Gaby Jean restano indisponibili per infortunio. Da valutare le condizioni di Antonino Gallo, uscito malconcio al 69’ del pareggio per 2-2 contro il Bologna.

Nel match del Dall’Ara, Medon Berisha si è distinto con un assist e due grandi occasioni create, mentre il giovane Francesco Camarda, subentrato nel finale, ha segnato al 94’ il suo primo gol in Serie A, diventando il più giovane marcatore della stagione a soli 17 anni e sei mesi.

Probabili formazioni

Parma (3-5-2): Suzuki; Del Prato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Estevez, Ordonez, Sorensen, Lovik; Benedyczak, Pellegrino.

Allenatore: Carlos Cuesta

Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gasper, Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Pronostico Parma-Lecce:

Parma e Lecce si sono affrontate già 50 volte in tutte le competizioni, questo il bilancio dei precedenti tra le due squadre:

23 vittorie Parma

15 pareggi

12 vittorie Lecce

Ecco come sono andati gli ultimi confronti tra Parma e Lecce.

Parma-Lecce 1-3

Lecce-Parma 2-2

Lecce-Parma 2-4 in Coppa Italia

Parma-Lecce 0-0 in Serie BKT

Lecce-Parma 4-0 in Serie BKT

Il pronostico pende leggermente dalla parte del Parma, reduce da una vittoria importante sul Torino e ancora imbattuto al Tardini in questa stagione, tra campionato e coppe. Un dato che fa ben sperare in vista della sfida contro il Lecce, che invece non ha ancora trovato la prima gioia in Serie A.

Nonostante i salentini non perdano da tre trasferte consecutive sul campo dei ducali, la squadra di Carlos Cuesta sembra in un momento di forma migliore e con maggior equilibrio tattico. L’entusiasmo ritrovato dopo il successo sull’undici granata potrebbe spingere gli emiliani verso la seconda vittoria consecutiva in campionato, obiettivo che li rilancerebbe definitivamente nella parte centrale della classifica.

Pronostico: Parma 1-0 Lecce

Ci aspettiamo una partita combattuta, ma con il Parma più solido e concreto nei momenti decisivi. Il fattore campo e la vena realizzativa di Pellegrino potrebbero fare la differenza in una gara dove i dettagli saranno decisivi.

I migliori bookmaker