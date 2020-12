Parma-Juventus, Pirlo: “C’è ancora rabbia per il pari contro l’Atalanta. Dovremo fare attenzione al Parma

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha presentato a Juventus TV la partita di domani contro il Parma. Il tecnico bianconero ha dichiarato come bisognerà fare attenzione al Parma e che c’è ancora rabbia per il pareggio ottenuto nell’ultimo turno contro l’Atalanta.

Domani alle ore 20:45 la Juventus sarà ospite del Parma allo stadio Ennio Tardini nella partita valevole per la tredicesima giornata di Serie A.

I bianconeri vengono dal pareggio contro l’Atalanta per 1-1 al termine di una gara combattuta, mentre i crociati arrivano dal pareggio a reti bianche contro il Cagliari. Entrambe le squadre, per obiettivi opposti, andranno a caccia di tre punti che sarebbero importantissimi.

In Serie A di partite facili non esistono ed anche per domani Andrea Pirlo vuole una squadra concentrata su ogni minimo dettaglio. Il tecnico della Juventus a Juventus TV ha spiegato come andrà sviluppato bene il gioco: “Una partita classica dove cercheranno di difendersi e di ripartire. Hanno giocatori molto veloci nelle transizioni. Bisognerà stare molto attenti a fare bene le preventive quando siamo in possesso palla. Quindi di sviluppare bene il gioco“.

Il Parma la scorsa settimana è riuscito nell’impresa di fermare il Milan sul 2-2, andando anche in vantaggio di due reti. Un paio di settimane fa, invece, i crociati riuscirono anche a fare un punto contro l’Inter, pareggiando sempre 2-2 e Pirlo vuole che l’attenzione sia massima: “Hanno fatto risultati importanti e positivi in campi come Genova e Milano contro il Milan. È una squadra che si sta riprendendo. È cambiato il modo di giocare con un allenatore nuovo. Bisognerà stare attenti, anche perché si gioca dopo tre giorni e ci sarà soprattutto da riprendere un po’ di forze sia fisiche che mentali”

Il pareggio contro l’Atalanta ha lasciato l’amaro in bocca in casa bianconera e Pirlo ha sottolineato come sia lui che i giocatori siano arrabbiati per aver ottenuto solo un punto. Secondo il tecnico bianconero, ciò è dovuto al fatto che pur facendo una buona gara a livello di intensità e a livello di gioco, non siano arrivati i tre punti: “Ancora un po’ di rabbia perché avevamo fatto una buona partita contro una grande squadra e c’è il rammarico di non aver sfruttato le occasioni create per portare a casa i 3 punti“.

Contro i nerazzurri, la Juventus ha dimostrato di stare bene a livello fisico, tenendo botta ad una squadra che fisicamente è difficile da affrontare. Pirlo ha affermato come la sua squadra abbiamo mostrato un ottima forma fisica, nonostante si stia giocando ogni due-tre giorni: “Stiamo bene fisicamente, lo abbiamo dimostrato anche l’altra sera in una gara molto intensa come quella contro l’Atalanta. Abbiamo giocato più o meno sullo stesso livello. Anzi, a volte siamo stati anche superiori fisicamente. Quindi su questo aspetto non mi preoccupo però quando giochi ogni tre giorni poi devi recuperare alla svelta

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS