Parma-Juventus Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 19-12-2020

Parma-Juventus, partita valevole per la tredicesima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN e sul canale DAZN 1 per i clienti abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD. Alcune assenze per Liverani, Pirlo pensa ad un corposo turnover.

Domani alle ore 20:45 il Parma ospiterà al Tardini la Juventus nella partita valevole per la tredicesima giornata di Serie A.

I crociati vengono da due pareggi nelle ultime due partite contro Milan e Cagliari ed ora vogliono tornare al successo approfittando della seconda partita in casa consecutiva. Il Parma cerca una vittoria per allontanarsi dalla zona rossa che dista 5 punti e con un successo si porterebbe a quota 15 punti.

La Juventus, invece, ha frenato contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato e vuole subito ritrovare la strada del successo per restare incollata a Milan ed Inter che le sono davanti. I bianconeri sono ancora imbattuti in campionato, ma un altro pareggio contro un’altra piccola potrebbe essere deleterio nella corsa allo scudetto.

Le ultime sulle formazioni di Parma e Juventus.

Liverani dovrà fare a meno di alcuni giocatori per questa sfida come Scozzarella, Pezzella e Hans Nicolussi Caviglia, con quest’ultimo che si è rotto il crociato ed sarà out per il resto della stagione. Sarà 4-3-3 per il Parma con Sepe in porta, Busi, Osorio, Bruno Alves e Gagliolo a formare la linea difensiva, Kucka, Hernani e Kurtic saranno i tre di centrocampo, mentre in attacco la punta centrale sarà Cornelius assistito sugli esterni da Brunetta e Gervinho.

Pirlo potrebbe effettuare un corposo turnover per questa gara facendo riposare chi ha giocato di più nell’ultimo periodo. Sarà solito 4-4-2 con Buffon tra i pali, Cuadrado, Bonucci, De Ligt ed Alex Sandro in difesa, Rabiot e Bentancur si muoveranno a centrocampo con Kulusevski e Bernardeschi larghi sugli esterni. In attacco tornerà titolare Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo.

Probabili formazioni Parma-Juventus

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Brunetta, Cornelius, Gervinho. All. Fabio Liverani

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Come vedere Parma-Juventus in Diretta TV e Streaming

Parma-Juventus, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta esclusiva streaming su DAZN a partire dalle ore 12:30. Per vedere la partita basterà abbonarsi a DAZN al costo mensile di €9.99, con possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Inoltre, sarà possibile vedere la partita Parma-Juventus sul canale DAZN 1 di Sky per tutti i clienti che si sono abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD.

Dove ascoltare la radiocronaca di Parma-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Parma-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Parma-Juventus

I precedenti al Tardini tra Parma e Juventus parlano leggermente a favore dei bianconeri che si sono imposti in 12 partite sulle 33 disputate, mentre 10 sono le affermazioni crociate. Tra le due squadre per 11 volte, invece, è comparso il segno X.

L’ultimo confronto tra le due squadre si è risolto a favore della Juventus che nella prima giornata dello scorso campionato si impose 1-0 grazie al gol Chiellini. L’ultima vittoria del Parma contro la Juventus risale al 2015, con gli emiliani che si imposero 1-0 con la rete di José Mauri.

In casa, il Parma in questa stagione ha perso solamente contro il Napoli (0-2) ed ha collezionato 4 pareggi in sei partite. L’unica vittoria casalinga contro la squadra crociata è arrivata contro il Verona lo scorso 4 Ottobre, con i padroni di casa che non vincono tra le mura amiche da due mesi.

La Juventus, invece, in trasferta ha realizzato due vittorie e quattro pareggi ed al di là del pareggio contro l’Atalanta, la squadra sembra in crescita. I bianconeri faranno di tutto per strappare la vittoria, così come il Parma che con il passare dei minuti, nel caso in cui il match non si sbloccasse, potrebbe anche accontentarsi di un pareggio.

