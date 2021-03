Parma-Genoa Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 19-3-2021

Il match d’apertura della 28ma giornata di Serie A mette di fronte due club con grandi ambizioni per la salvezza. Il Parma vuole dare continuità alla vittoria contro la Roma, il Genoa vuole tornare a fare 3 punti.

Parma-Genoa Giornata 28 di Serie A. Stadio Ennio Tardini di Parma, 19/03/2021 h.20:45

Pochi mesi fa, era impensabile vedere una così grande differenza di classifica tra Parma e Genoa, con il grifone che è riuscito, grazie all’insediamento di Davide Ballardini, a confezionare un bottino di 9 punti di vantaggio sui ducali e, non considerando il Torino che non ha giocato lo stesso numero di partite, 7 punti dalla zona retrocessione.

Nonostante ciò, nelle ultime 5 partite il ritmo è rallentato e i rossoblu non riescono a trovare, con la stessa facilità di qualche settimana fa, la via dei 3 punti.

I risultati della squadra di Ballardini sono comunque soddisfacenti considerando che, dopo la vittoria contro il Napoli, sono stati 4 i pareggi conquistati in 6 partite con le sconfitte arrivate contro squadre molto meglio attrezzate come Inter e Roma.

Goran Pandev sembra un leader ritrovato e Kevin Strootman si è rivelato un acquisto di grande spessore ed importanza per la squadra di Genova.

Dall’altra parte, invece, ciò che sorprende di più è stato vedere i crociati tornare alla vittoria dopo ben 104 giorni contro un avversario non scontato come la Roma.

Il Parma di D’Aversa ha giocato un match di grandissimo spessore tattico e la vittoria casalinga di pochi giorni fa, attesta che questa squadra può ancora avere le qualità per dire la propria in questo campionato.

Un dato che sorprende ulteriormente è la ritrovata verve offensiva che macina gol da sei giornate consecutive. Il mercato ha portato elementi interessanti e nella sfida contro i giallorossi hanno brillato due possibili stelle del futuro del calcio rumeno.

Dennis Man ha le qualità per diventare, come dicono in patria, “il nuovo Mutu”: l’agilità, la tecnica e l’ottima qualità del ragazzo dei ducali stanno sorprendendo tutti. Anche Valentin Mihaila, con due gol in due partite, sembra finalmente essersi ambientato nel calcio italiano.

Ciò che è sicuro è che in Parma-Genoa, le due squadre si giocheranno una grande fetta di stagione.

Dove vedere Parma-Genoa Diretta TV e Streaming

Tra i migliori del match contro la Roma c’è Dennis Man. Il rumeno è stato strappato alla concorrenza della Fiorentina.

Sarà possibile vedere il match tra il Parma di Roberto D’Aversa e il Genoa di Davide Ballardini, con calcio d’inizio programmato per le ore 20:45 di venerdì 19 marzo 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match che sancirà le ambizioni salvezza di entrambe le compagini, sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Le ultime sulle formazioni di Parma-Genoa

Il Parma di D’Aversa farà pochi cambi rispetto alla formazione risultata vincente contro la Roma.

Dubbi sulla presenza di Graziano Pellè, con Mihaila in vantaggio, anche a causa del ritorno in campo dell’inamovibile Kucka.

Confermati Osorio e Bani come difensori centrali.

Il Genoa ha l’unico dubbio riguardo chi affiancherà Mattia Destro. Pandev è leggermente favorito su Shomurodov, mentre gli esterni saranno nuovamente Zappacosta e Czyborra.

Probabili formazioni di Parma-Genoa

Parma (4-3-1-2): Sepe; Pezzella, Bani, Osorio, Conti; Kurtic, Brugman, Hernani; Kucka; Mihaila, Man. All. D’Aversa

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Pandev, Destro. All. Ballardini

Precedenti e statistiche di Parma-Genoa

Si affrontano due dei peggiori attacchi del campionato con il Parma ultimo a quota 25 gol e il Genoa terzultimo a quota 28.

Il Parma è anche la seconda peggior difesa del campionato con 52 gol subiti, mentre il Genoa, tra le ultime 10 squadre, risulta la difesa meno perforata con 39.

L’andata ha dato ragione al Parma grazie alla doppietta di Gervinho (1-2 risultato finale).

