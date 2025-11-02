Dove vedere Parma – Bologna Live Diretta Streaming e Tv Serie A 10° Giornata in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, Domenica 2 Novembre ore 18:00.

Reduce da quattro partite senza vittorie in Serie A, il Parma torna al Tardini con l’obiettivo di invertire la rotta e ritrovare i tre punti.

La sfida non sarà semplice, perché di fronte ci sarà un Bologna in piena corsa europea e attualmente sesto in classifica, intenzionato a continuare il proprio momento positivo.

I gialloblu, oggi appena sopra la zona retrocessione con un margine minimo di due punti, cercano il successo anche per centrare un traguardo storico: ottenere due vittorie consecutive nel Derby dell’Emilia, evento che non si verifica dal lontano 2012.

Dall’altra parte gli uomini rossoblu, forti della loro solidità e del brillante avvio di stagione, puntano ai tre punti per provare a salire tra le prime quattro del campionato in caso di risultati favorevoli sugli altri campi.

La gara si presenta quindi come uno snodo importante per entrambe: il Parma vuole rilanciarsi davanti ai propri tifosi, mentre il Bologna sogna un ulteriore salto nelle zone altissime della Serie A.

Formazioni Ufficiali di Parma – Bologna:

PARMA (4-3-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Bristchgi; Keita, Estevez, Ordonez; Bernabè; Benedyczak, Pellegrino. All: Cuesta.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

Dove vedere Parma – Bologna in Diretta TV e Streaming

Il match Parma – Bologna di Domenica 2 Novembre alle 18:00 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Parma – Bologna sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Parma – Bologna su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, coadiuvato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico.

Su Sky la telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Gobbi.

E’ possibile vedere Parma – Bologna in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Come arriva il Parma:

Dopo due gare consecutive senza subire gol, il Parma ha trovato però un ostacolo troppo duro nella trasferta di metà settimana contro la capolista Roma. All’Olimpico i crociati hanno lottato ma sono usciti sconfitti 2 a 1, confermando le difficoltà dell’ultimo periodo.

Il ko nella capitale prolunga a quattro giornate la serie senza vittorie in Serie A, un digiuno che dura dal successo per 2 a 1 sul Torino arrivato a fine settembre. Da allora, due pareggi e due sconfitte hanno rallentato il cammino della squadra di Carlos Cuesta.

Il problema principale resta la scarsa incisività offensiva. I due gol contro il Torino rappresentano metà delle sole quattro reti segnate dal Parma in campionato, un dato che fotografa con precisione le difficoltà nel concretizzare. Tre partite su quattro di questo ciclo negativo si sono chiuse senza segnare, e un altro eventuale digiuno contro il Bologna potrebbe rivelarsi pesante anche in classifica: Hellas Verona e Fiorentina, rispettivamente diciottesima e penultima, inseguono a due e tre lunghezze.

I tifosi gialloblu sperano di rivivere la prestazione dello scorso campionato, quando al Tardini il Parma superò il Bologna 2 a 0 nel mese di febbraio. Replicare quel successo significherebbe ottenere due vittorie di fila nel derby emiliano contro i rossoblu per la prima volta dal 2012, un traguardo che darebbe nuova linfa alla stagione.

Come arriva il Bologna:

Il Bologna arriva a questo derby emiliano con la chiara intenzione di archiviare i ricordi amari della scorsa stagione, quando nei due incroci con il Parma non riuscì mai a trovare la via del gol. Prima lo zero a zero al Dall’Ara, poi il ko per due reti al Tardini: due partite che quest’anno la squadra di Vincenzo Italiano vuole lasciarsi definitivamente alle spalle.

Il momento attuale, del resto, racconta un Bologna in salute. Considerando le ultime cinque giornate di campionato, i rossoblu sono quarti nella speciale graduatoria di rendimento, mentre il Parma occupa la quattordicesima posizione. Una differenza che fotografa bene l’inerzia con cui le due formazioni arrivano alla sfida.

L’unico aspetto ancora da perfezionare per il Bologna resta la continuità in trasferta. Dopo cinque gare fuori casa, il bilancio parla di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Va comunque sottolineato che gli emiliani hanno reagito con carattere alle cadute contro Roma e Milan, entrambe per uno a zero, aprendo poi una mini serie positiva esterna: due gol segnati in due pareggi contro Lecce e Fiorentina, intervallati dal convincente due a zero rifilato al Cagliari.

Con il Parma che detiene al momento uno dei peggiori attacchi del campionato con appena quattro reti all’attivo, il Bologna sente di avere concrete possibilità per mettere a segno quei gol necessari per tornare da Parma con un risultato importante. Un successo al Tardini sarebbe fondamentale anche in chiave classifica: i felsinei, a quota quindici punti, possono ambire al piazzamento in zona Champions League, agganciando o superando le milanesi e Como, ma serviranno sia il bottino pieno sia risultati favorevoli dagli altri campi.

Il derby promette quindi tensione, intensità e grande posta in palio, con il Bologna deciso a trasformare ambizione e fiducia in punti pesanti per continuare la propria scalata nelle zone nobili della Serie A.

Pronostico Parma – Bologna:

Il Bologna parte leggermente favorito in questo derby emiliano, forte di un rendimento offensivo solido anche in trasferta e con la probabile disponibilità di Riccardo Orsolini, pronto a rientrare e dare qualità e soluzioni in avanti alla squadra di Vincenzo Italiano.

Il Parma continua a mostrare difficoltà nella costruzione e nella finalizzazione, e per i gialloblu potrebbe rivelarsi complicato reggere l’intensità e il ritmo dei rossoblu nell’arco dei novanta minuti. Bologna determinato a lasciarsi alle spalle lo zero a due dello scorso campionato e a confermare la propria candidatura per le zone nobili della classifica.

Gli equilibri potrebbero restare in bilico fino al finale, ma la maggiore incisività del Bologna negli ultimi metri e la profondità della rosa fanno pendere la bilancia verso gli ospiti.

