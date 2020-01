Ufficiale: Paolo Dal Pino nuovo presidente della Lega Serie A

La Lega di Serie A ha un nuovo nome per quanto riguarda la sua presidenza. E’ quello di Paolo Del Pino, milanese, classe 1962, un uomo che ha ricoperto diversi ruoli di manager, spaziando nel mondo dell’editoria e delle telecomunicazioni, iniziando da Fininvest nel 1986.

Dopo due elezioni andate a vuoto, c’è stata l’assegnazione con una maggioranza semplice. Ha ricevuto 12 voti, uno in più del necessario. Dalla sua parte si sono schierati i grandi club,

Ricordiamo che nell’ultima elezione 1 scheda è andata bianca, mentre 7 sono andate a favore di Micciché. Quest’ultimo si era dimesso lo scorso 19 novembre, in seguito ad un’inchiesta della Procura federale sulla sua elezione passata.

I grandi club, per bocca di Marotta, hanno voluto sottolineare come l’elezione sia avvenuta in modo improvvisato. Quindi c’è stata una critica sul metodo, non sulla persona. Paolo Del Pino è uno stimato manager con cui ci deve essere un confronto sul programma futuro.

