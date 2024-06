Paolini in finale: storico traguardo al Roland Garros

Il Roland Garros 2024 è già nella storia. È il torneo in cui Jannik Sinner è salito sul trono mondiale, ma è anche il torneo in cui Jasmine Paolini, nel tabellone femminile, è riuscita ad arrivare in finale battendo 6-3 6-1 la giovane russa Andreeva.

Numero 7 del mondo dal prossimo lunedì, Paolini entra nel ristretto gruppo di finaliste Slam insieme a Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, capaci peraltro di sollevare il trofeo più prestigioso. Schiavone ci riuscì peraltro proprio a Parigi, mentre la Pennetta lo fece suo sul campo di New York.

Certo, per suggellare un’esperienza memorabile bisogna fare l’ultimo passo, il più difficile: Jasmine dovrà infatti vedersela con la numero 1 Iga Swiatek, che ha superato in due set Coco Gauff e punta dritta al quarto titolo al Roland Garros.

Oggi, intanto, appuntamento da non perdere nella semifinale maschile tra Sinner e Alcaraz…

