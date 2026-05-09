Fiorentina, Atalanta e Napoli davanti a tutti: la Serie A scopre i club più solidi nei conti

Serie A - StadioSport.it

La Serie A non si misura più soltanto con gol, classifiche, coppe europee e mercato. Dietro il rendimento sportivo delle squadre c’è una partita sempre più importante, quella della stabilità finanziaria, diventata ormai uno degli elementi decisivi per capire quali club possono crescere davvero nel medio periodo e quali, invece, rischiano di dipendere troppo da plusvalenze, proprietà generose o risultati immediati.

Il nuovo report Global State of Football 2024-2025, realizzato da PLAIER insieme alla University of St. Gallen, ha analizzato 226 club distribuiti in 14 campionati, valutando fattori come qualità della rosa, efficienza dell’area sportiva, rendimento degli allenatori e solidità economica. Nel quadro italiano emerge un dato molto interessante: le tre società più stabili finanziariamente della Serie A sono Fiorentina, Atalanta e Napoli.

Il risultato non va letto come una semplice classifica contabile. Racconta una trasformazione profonda del calcio italiano, dove la competitività non dipende più solo dalla capacità di spendere, ma dalla qualità con cui si costruisce un progetto. In un campionato storicamente condizionato da debiti, stadi vecchi, ricavi commerciali inferiori rispetto alla Premier League e margini spesso ridotti, vedere club non sempre considerati “superpotenze” primeggiare per equilibrio finanziario è un segnale forte.

La Fiorentina è il club più stabile della Serie A: il dato che cambia la percezione del progetto viola

La Fiorentina risulta il club più stabile finanziariamente della Serie A, con un equity ratio del 72%, cioè un indicatore che misura il peso del patrimonio netto rispetto alle fonti complessive di finanziamento. In parole semplici, un valore alto suggerisce una struttura meno dipendente dal debito e più sostenuta da mezzi propri, elemento molto importante per valutare la salute economica di una società calcistica. (Football Italia)

Questo dato cambia in parte la percezione del progetto viola. La Fiorentina viene spesso raccontata soprattutto attraverso il rendimento sul campo, le ambizioni europee, le finali sfiorate o perse, il mercato e il rapporto emotivo con una piazza molto esigente. Guardando ai numeri finanziari, però, emerge un club che ha costruito una base patrimoniale solida, un aspetto fondamentale in un calcio dove spendere tanto non significa necessariamente essere più forti.

La stabilità economica non garantisce automaticamente vittorie, ma offre una cosa preziosa: margine di manovra. Un club con conti più robusti può programmare meglio, evitare scelte disperate sul mercato, resistere meglio alle stagioni senza qualificazione europea e negoziare con maggiore lucidità eventuali cessioni importanti. Per una società come la Fiorentina, questo può diventare un vantaggio competitivo reale.

Il punto più interessante è che il dato arriva in un momento in cui molte società italiane sono costrette a convivere con vincoli finanziari sempre più rigidi. Chi ha una struttura patrimoniale più equilibrata può permettersi di ragionare su cicli pluriennali, mentre chi dipende troppo dai ricavi straordinari deve spesso inseguire il risultato immediato.

Atalanta e Napoli confermano che il modello sostenibile può funzionare anche ad alto livello

Alle spalle della Fiorentina ci sono Atalanta e Napoli, due club molto diversi per storia recente, bacino d’utenza e modello competitivo, ma accomunati da una gestione che negli ultimi anni ha dimostrato quanto sia importante combinare risultato sportivo e disciplina finanziaria. La loro presenza sul podio della stabilità economica conferma che in Serie A esistono progetti capaci di reggere anche senza replicare i livelli di spesa dei giganti europei.

L’Atalanta è ormai da anni uno dei casi più studiati del calcio italiano. Il club bergamasco ha costruito una crescita graduale, basata su scouting, valorizzazione dei calciatori, identità tecnica e investimenti mirati. La solidità finanziaria è il risultato di un percorso coerente, non di una singola stagione fortunata. Anche quando la squadra ha alzato il proprio livello competitivo, la società ha continuato a mantenere una logica industriale molto chiara.

Il Napoli, invece, rappresenta un altro tipo di modello. La società azzurra ha vissuto stagioni di altissimo livello sportivo e, secondo il report, occupa anche il terzo posto nella classifica dell’efficienza del dipartimento sportivo, dopo aver conquistato il titolo nella stagione precedente presa in esame. Questo significa che il club non viene valutato solo per la solidità dei conti, ma anche per la capacità di trasformare le risorse disponibili in risultati.

La presenza di Napoli tra i club più stabili è significativa perché dimostra che vincere e restare sostenibili non sono due concetti incompatibili. Il problema, nel calcio moderno, non è spendere. Il problema è spendere senza una strategia, senza ritorno tecnico e senza equilibrio tra costo della rosa, ricavi e patrimonio.

Como sorpresa per efficienza sportiva, Inter solo quattordicesima in questo indicatore

Uno dei dati più curiosi riguarda il Como, indicato come il club con il dipartimento sportivo più efficiente della Serie A, cioè quello capace di ottenere i risultati migliori in rapporto alle risorse a disposizione. Alle sue spalle, in questa specifica metrica, il report colloca anche il Napoli, mentre l’Inter, finalista nella stagione considerata, risulta soltanto quattordicesima.

Questo tipo di valutazione può generare discussioni, perché non fotografa semplicemente chi arriva più in alto in classifica. Misura il rapporto tra risultati e risorse impiegate. Una squadra con mezzi più limitati può quindi risultare più efficiente di una big se riesce a ottenere un rendimento superiore rispetto al proprio punto di partenza. È una lettura diversa, più manageriale e meno emotiva.

Nel caso del Como, il dato va interpretato con attenzione. Il club è cresciuto molto, ha ambizioni importanti e dispone di una proprietà forte. Proprio per questo, la definizione di efficienza sportiva può far discutere, perché il concetto di “risorse a disposizione” non sempre viene percepito allo stesso modo da tifosi, osservatori e analisti. Resta però il fatto che il report colloca il club lariano al vertice di questa specifica area.

Il caso dell’Inter è altrettanto interessante. Una posizione più bassa nell’efficienza del dipartimento sportivo non significa che il progetto sia debole, ma che il rapporto tra risorse utilizzate e rendimento viene giudicato meno brillante rispetto ad altre realtà. Per una grande squadra, il livello di aspettativa è molto più alto: spendere tanto e arrivare in alto può essere considerato normale, mentre ottenere risultati sopra le attese con mezzi inferiori pesa di più in questo tipo di analisi.

Gasperini ancora simbolo di efficienza: il valore dell’allenatore oltre la classifica

Il report premia Gian Piero Gasperini come allenatore più efficiente della Serie A nella stagione 2024-2025, indicando il tecnico allora alla guida dell’Atalanta come quello più capace di scegliere giocatori e soluzioni tattiche in grado di generare risultati positivi. Oggi Gasperini viene indicato come tecnico della Roma, ma il dato riguarda la sua ultima stagione valutata con il club bergamasco. (Football Italia)

Questo riconoscimento conferma una percezione ormai consolidata. Gasperini non è soltanto un allenatore capace di ottenere risultati, ma un tecnico in grado di aumentare il valore del materiale umano a disposizione. Nel calcio moderno, questa è una qualità enorme. Un allenatore efficiente non è solo chi vince, ma chi trasforma una rosa in un sistema riconoscibile, competitivo e superiore alla somma dei singoli.

Il dato è rilevante anche dal punto di vista economico. Quando un allenatore riesce a valorizzare calciatori, migliorare giovani, rendere produttivi profili acquistati a costi sostenibili e creare identità tattica, produce valore patrimoniale per il club. Non incide solo sulla classifica, ma anche sul bilancio, perché aumenta il valore della rosa e riduce la necessità di ricorrere continuamente a investimenti pesanti sul mercato.

All’opposto, il report colloca i tecnici del Monza, Alessandro Nesta e Salvatore Bocchetti, nella parte più bassa della classifica sull’efficienza delle scelte di squadra. Anche il Milan, sotto la gestione di Paulo Fonseca e Sergio Conceição, risulta tra le peggiori realtà italiane in questa metrica, mentre Cesc Fabregas con il Como viene indicato al terzultimo posto.

Il messaggio per la Serie A: conti solidi e competenza sportiva pesano quanto il mercato

La fotografia che emerge dal report è chiara: la Serie A sta entrando in una fase in cui la sostenibilità finanziaria e l’efficienza tecnica pesano sempre di più. Non basta più acquistare nomi importanti, alzare il monte ingaggi o inseguire il colpo mediatico. I club che riescono a creare valore sono quelli capaci di tenere insieme bilancio, scouting, gestione della rosa, identità tecnica e risultati.

La Fiorentina prima per stabilità finanziaria, l’Atalanta ancora centrale nei parametri di efficienza e il Napoli presente sia nella solidità sia nella capacità di trasformare risorse in risultati raccontano una Serie A meno scontata di quanto sembri. Le gerarchie economiche tradizionali non spariscono, ma vengono affiancate da nuovi indicatori che misurano la qualità della gestione.

Per i tifosi, questi dati possono sembrare freddi. Per le società, invece, sono sempre più decisivi. La capacità di restare competitivi senza compromettere i conti è ciò che distingue un progetto destinato a durare da una stagione costruita sull’emergenza. In un calcio europeo dove il divario con la Premier League resta enorme, la via italiana non può essere soltanto spendere di più. Deve essere spendere meglio.

Il dato più forte, alla fine, è proprio questo: la sostenibilità non è più un concetto difensivo, ma una leva competitiva. Chi ha conti solidi può programmare. Chi programma meglio può sbagliare meno. E chi sbaglia meno, nel calcio moderno, parte già con un vantaggio enorme rispetto a chi continua a inseguire risultati immediati senza una struttura abbastanza forte alle spalle.