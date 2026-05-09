Dove vedere Cagliari – Udinese in Diretta Tv e Streaming Live, 36° Giornata Serie A, Sabato 9 Maggio ore 15:00.

La sfida contro l’Udinese può trasformarsi in un passaggio decisivo per il Cagliari, chiamato a chiudere definitivamente il discorso salvezza davanti al proprio pubblico. Sabato pomeriggio, in Sardegna, i rossoblù avranno l’occasione di conquistare quei tre punti che permetterebbero di blindare la permanenza in Serie A, cancellando ogni possibile rischio legato alle ultime giornate di campionato.

La squadra sarda si presenta all’appuntamento con una motivazione superiore rispetto ai friulani. L’Udinese, ormai stabilizzata in una posizione di metà classifica, arriva alla partita con meno pressione e con obiettivi meno urgenti, mentre il Cagliari sa di avere tra le mani una grande opportunità: vincere significherebbe mettere al sicuro la stagione e trasformare il finale di campionato in una passerella più serena. Per questo motivo, il match della Unipol Domus assume un peso enorme soprattutto per i padroni di casa, determinati a sfruttare il fattore campo e a completare la missione salvezza nel modo più diretto possibile.

Formazioni Ufficiali di Cagliari – Udinese:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Palestra; Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Mendy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Deiola, Rodriguez, Raternik, Belotti, Albarracin, Sulemana, Zappa, Trepy, Malfitano. All. Pisacane

UDINESE (3-5-2): Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Bayo, Arizala, Camara, Zemura, Miller. All. Runjaic

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Dove vedere Cagliari – Udinese in Diretta TV e streaming:

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La sfida Cagliari – Udinese di Sabato 9 Maggio alle ore 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Cagliari – Udinese su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Cagliari:

Il Cagliari si avvicina al traguardo della salvezza con un vantaggio ormai importante sulla zona retrocessione. I rossoblù hanno nove punti di margine sul terzultimo posto e, con una vittoria nella penultima gara casalinga della stagione, potrebbero chiudere definitivamente un’altra intensa corsa per restare in Serie A. La sfida contro l’Udinese diventa quindi un appuntamento di grande peso per la squadra sarda, che ha l’occasione di trasformare una stagione complicata in una permanenza matematica nella massima categoria.

La formazione rossoblù, spesso abituata negli ultimi anni a lottare fino alle battute conclusive per evitare la retrocessione, sta compiendo gli ultimi passi verso l’obiettivo. I risultati recenti hanno dato una spinta fondamentale alla classifica e al morale: il successo per 3-2 contro l’Atalanta e il pareggio per 0-0 sul campo del Bologna hanno confermato la crescita del gruppo in un momento decisivo del campionato. Due prestazioni pesanti, arrivate contro avversarie di livello, che hanno permesso al Cagliari di allungare sulle dirette concorrenti e di gestire il finale con maggiore fiducia.

Alle spalle dei sardi, Lecce e Cremonese sono ormai distanti nella lotta per evitare il diciottesimo posto, ma la missione non può ancora essere considerata conclusa. Il Cagliari sa bene che nel finale di stagione ogni dettaglio può pesare e che il modo più sicuro per evitare calcoli è conquistare subito i punti necessari davanti ai propri tifosi. La partita contro l’Udinese, per questo, rappresenta molto più di un semplice incrocio di calendario: è una possibile occasione per mettere il sigillo definitivo sulla salvezza.

Nella parte conclusiva della prima stagione di Fabio Pisacane alla guida della prima squadra, il rendimento interno del Cagliari ha mostrato segnali incoraggianti. I rossoblù hanno vinto le ultime due partite disputate in Sardegna, segnando complessivamente quattro reti e ritrovando quella spinta casalinga che può diventare decisiva nelle gare più delicate. La Unipol Domus può quindi trasformarsi in un fattore importante, soprattutto in una sfida in cui la motivazione dei padroni di casa sarà inevitabilmente superiore.

Il precedente storico recente, però, invita alla massima attenzione. Il Cagliari non batte l’Udinese in casa da sei confronti interni consecutivi e, in questa serie negativa, è riuscito a segnare soltanto tre gol. Un dato che racconta quanto spesso i friulani siano riusciti a rendere complicate le partite in Sardegna, limitando la produzione offensiva rossoblù e portando via risultati utili.

Anche il bilancio complessivo degli ultimi incroci in Serie A sorride all’Udinese. Dopo l’1-1 della gara d’andata disputata a ottobre, i bianconeri hanno perso soltanto una delle ultime tredici sfide di campionato contro il Cagliari. Per i rossoblù, dunque, la partita avrà un doppio valore: conquistare i tre punti che potrebbero chiudere il discorso salvezza e interrompere una tradizione recente poco favorevole contro una squadra che negli ultimi anni si è rivelata spesso ostica.

Come arriva l’Udinese:

L’Udinese arriva alla trasferta in Sardegna da una posizione di classifica decisamente più tranquilla rispetto al Cagliari. I friulani occupano l’undicesimo posto e hanno dieci punti di vantaggio sui rossoblù, oltre a cinque posizioni di margine in graduatoria. La squadra di Kosta Runjaic ha raccolto quattro punti nelle ultime due giornate, confermando di avere ancora motivazioni importanti in questo finale di Serie A, soprattutto nella corsa per chiudere nella parte sinistra della classifica.

Il recente pareggio per 3-3 contro la Lazio ha lasciato qualche rimpianto, perché l’Udinese si è vista raggiungere nel finale dopo una partita spettacolare e ricca di occasioni. La reazione, però, è arrivata subito nel turno successivo, con la vittoria contro il Torino, una diretta concorrente nella zona centrale della classifica. Un successo che ha permesso ai bianconeri di rilanciarsi nella lotta per un piazzamento nella metà alta della graduatoria, obiettivo che darebbe un valore diverso alla conclusione della stagione.

La squadra friulana resta difficile da leggere sul piano del rendimento. Lo stesso Kosta Runjaic potrebbe riconoscere come l’Udinese abbia alternato prove convincenti a momenti meno continui, senza riuscire sempre a dare stabilità ai propri risultati. Proprio per questo, conquistare due vittorie consecutive per la prima volta da febbraio avrebbe un significato importante, sia dal punto di vista della classifica sia sotto il profilo della fiducia. In una lotta molto serrata per il decimo posto, con il Sassuolo ancora coinvolto, ogni punto può incidere pesantemente.

Il dato più incoraggiante per l’Udinese riguarda il rendimento lontano dal proprio stadio. Prima della lunga trasferta verso la Sardegna, i friulani sono imbattuti da quattro gare esterne consecutive e hanno segnato almeno due gol in ciascuna di queste partite. Numeri che raccontano una squadra capace di esprimersi con personalità anche fuori casa, trovando soluzioni offensive con buona regolarità. Per questo motivo, pur affrontando un Cagliari molto motivato dalla possibilità di chiudere il discorso salvezza, l’Udinese può presentarsi alla Unipol Domus con la convinzione di poter ottenere un altro risultato positivo.

Pronostico di Cagliari – Udinese:

Il pronostico premia l’Udinese, che potrebbe rovinare la possibile festa salvezza del Cagliari imponendosi per 2-1 alla Unipol Domus. I rossoblù avranno dalla loro la spinta del pubblico e una motivazione enorme, perché una vittoria permetterebbe di avvicinare in modo definitivo la permanenza in Serie A, ma la tradizione recente contro i friulani resta complicata e può pesare anche dal punto di vista mentale.

L’Udinese arriva in Sardegna con argomenti tecnici importanti. La squadra di Kosta Runjaic ha mostrato una buona capacità offensiva nelle ultime trasferte, trovando gol con continuità e confermando una maggiore pericolosità negli ultimi metri. Il centrocampo friulano può dare intensità, inserimenti e fisicità, elementi che potrebbero creare diversi problemi a un Cagliari chiamato a gestire pressione, tensione e necessità di risultato.

Per questo motivo, la gara potrebbe restare equilibrata a lungo, con il Cagliari capace di colpire almeno una volta grazie alla spinta casalinga, ma l’Udinese sembra avere qualcosa in più sul piano della qualità complessiva e della concretezza offensiva. Il 2-1 in favore dei bianconeri appare quindi un risultato plausibile, con i friulani pronti a confermare il loro ottimo rendimento recente contro i sardi e a tornare dal lungo viaggio in Sardegna con tre punti pesanti nella corsa alla parte sinistra della classifica.