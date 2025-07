Palloni ufficiali Serie A: quale comprare e dove trovarlo online

I palloni ufficiali della Serie A non sono solo oggetti da collezione, ma strumenti di precisione progettati per offrire il massimo delle prestazioni in campo. Dal 2022, Puma è il fornitore ufficiale del match ball del massimo campionato italiano, portando con sé un design moderno e una tecnologia all’avanguardia. Vediamo nel dettaglio quale modello scegliere, perché e dove acquistarlo online in modo sicuro.

Il pallone ufficiale Serie A 2024/2025: Puma Orbita

Il Puma Orbita Serie A è il pallone ufficiale utilizzato per tutte le partite della Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa. La versione 2024/2025 presenta un look accattivante, con grafiche ispirate ai colori delle squadre italiane, unito a una struttura tecnica professionale.

Caratteristiche principali:

Costruzione a 12 pannelli termosaldati, per una forma perfettamente sferica e una traiettoria stabile.

termosaldati, per una forma perfettamente sferica e una traiettoria stabile. Rivestimento in PU testurizzato , per un grip ottimale in ogni condizione meteo.

, per un grip ottimale in ogni condizione meteo. Tecnologia Puma Air Lock , che garantisce una ritenzione d’aria superiore grazie alla valvola rinforzata.

, che garantisce una ritenzione d’aria superiore grazie alla valvola rinforzata. Certificazione FIFA Quality Pro, la più alta per i palloni da gara professionistici.

Questo pallone è progettato per giocatori esigenti, che vogliono allenarsi o giocare con lo stesso strumento usato sui campi di Serie A.

Le versioni disponibili sul mercato

Oltre alla versione ufficiale “match ball”, esistono altre varianti pensate per diversi tipi di utilizzo e budget.

Versione Descrizione Prezzo indicativo Per chi è consigliata Match Ball Pro Identico a quello usato in Serie A, con materiali top 70-90 € Giocatori professionisti o appassionati Training Ball Replica più economica, con cuciture visibili 30-50 € Allenamenti, utilizzo amatoriale Mini Ball Versione ridotta, perfetta per bambini o collezione 15-25 € Bambini o collezionisti Edizioni precedenti Modelli Nike (Flight, Merlin) usati fino al 2021/2022 60-200+ € Collezionisti e nostalgici della Nike Era

Quale versione scegliere?

La scelta dipende dal tuo utilizzo principale:

Vuoi giocare a livello semi-pro o competitivo ? Scegli il Puma Orbita Match Ball originale.

? Scegli il originale. Ti serve un pallone per allenamenti frequenti o partite tra amici? Va benissimo una versione Training .

o partite tra amici? Va benissimo una versione . Cerchi un regalo per un piccolo tifoso o vuoi aggiungerlo alla tua collezione? Il Mini Ball è perfetto.

è perfetto. Sei un collezionista appassionato della storia della Serie A? Punta su una edizione storica Nike ben conservata.

Il pallone ufficiale della Serie A è molto più di un semplice accessorio: rappresenta la massima espressione tecnica del calcio italiano. Il Puma Orbita Serie A è la scelta ideale per chi cerca prestazioni professionali, ma esistono alternative valide per tutte le esigenze e le fasce di prezzo. Acquistarlo online da rivenditori affidabili è semplice, ma è importante leggere attentamente la descrizione del prodotto per non incappare in repliche poco fedeli. Scegli il pallone giusto e porta in campo lo spirito del grande calcio italiano.

Palloni ufficiali Serie A da acquistare

PUMA Orbita Serie A HYB, Pallone da Calcio Unisex-Adulto, White, 4 Camera d’aria in gomma e valvola PUMA AIR LOCK per una migliore ritenzione dell’aria

Superficie esterna in PU di 0,8 mm con supporto multi-schiuma per un tocco morbido e una maggiore potenza

Struttura ibrida senza cuciture visibili per una maggiore durata, un migliore mantenimento della forma e un minore assorbimento dell’acqua

Nessun prodotto trovato.

Offerta Puma 084116-02 Orbita Serie A HYB Pallone da calcio ricreativo Unisex Adulto yellow Taglia 5 Camera d’aria in gomma e valvola PUMA AIR LOCK per una migliore ritenzione dell’aria

Superficie esterna in PU di 0,8 mm con supporto multi-schiuma per un tocco morbido e una maggiore potenza

Struttura ibrida senza cuciture visibili per una maggiore durata, un migliore mantenimento della forma e un minore assorbimento dell’acqua

Nessun prodotto trovato.

PUMA Adulto Orbita Serie A Hybrid Calcio 4 Bianco Multicolor Design ibrido senza cuciture visibili per la massima resistenza, eccellente ritenzione della forma e minimo assorbimento d'acqua

32 pannelli di uguali dimensioni per una perfetta conservazione della forma

L'esterno in poliuretano da 0,8 mm con schiuma multipla fornisce morbidezza, potenza e proprietà aerodinamiche migliorate

Camera d'aria in gomma + valvola PUMA AIR LOCK per un'eccellente ritenzione dell'aria

Toppa ufficiale della squadra

Nessun prodotto trovato.