Pallone d’Oro, Trofeo Kopa e Premio Yashin 2023: tutti i candidati

Pallone d’Oro, Trofeo Kopa, Premio Yashin. Tre importanti premi per i migliori calciatori al mondo, a seconda del ruolo e delle caratteristiche tecniche.

Per quanto riguarda il Pallone d’Oro la lista è piuttosto lunga, dato che consta di ben 30 nomination. Il premio annuale del giornale francese per il miglior calciatore dell’anno verrà annunciato il prossimo 30 ottobre.

Il trofeo del Pallone d’Oro istituito dalla rivista francese Frane Football

Da quest’anno c’è un’importante novità, visto che il premio verrà assegnato sulla base dell’andamento nella stagione sportiva e non più secondo l’anno solare. Non conteranno più i successi di questi ultimi quattro mesi dell’anno, ma quelli ottenuti da settembre 2022 a giugno 2023 per decretare il vincitore.

Per quanto riguarda la nostra Serie A sono quattro i nomi che si contendono il premio. I due napoletani Osimhen e Kvaratskhelia, mentre gli altri due militano nella formazione di Inzaghi e sono Barella e Lautaro Martinez. Ci sarebbe da aggiungere un quinto nome nella lista, quello di Kim Min-Jae, ma sappiamo che il giocatore sudcoreano si è trasferito al Bayern Monaco in quest’ultima finestra di mercato.

Poi ci sono altri due premi d’assegnare. Uno s’intitola trofeo Kopa e viene istituito per premiare il miglior giocatore Under 21 al mondo. È sempre l’Equipe il giornale che ha istituito questo premio.

Quindi, per ultimo ma non per importanza, il premio Yashin. Si sa come quest’ultimo giocatore sia stato un portiere formidabile, definito il “Ragno Nero”. Quindi il premio verrà assegnato al miglior portiere della stagione. Tra i nomi in lizza per la nostra Serie A Mike Maignan del Milan, quindi Andrè Onana passato al Manchester United in questa sessione estiva.

Pallone d’Oro, l’elenco dei 30 candidati

Julian Alvarez (Manchester City/Argentina)

Nicolò Barella (Inter/Italia)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund-Real Madrid/Inghilterra)

Karim Benzema (Real Madrid-Al Ittihad/Francia)

Yassine Bounou (Siviglia-Al Hilal/Marocco)

Ruben Dias (Manchester City/Portogallo)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgio)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Francia)

Ilkay Gündogan (Manchester City-Barcellona/Germania)

Josko Gvardiol (RB Lipsia-Manchester City/Croazia)

Erling Haaland (Manchester City/Norvegia)

Harry Kane (Tottenham-Bayern Monaco/Inghilterra)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/Georgia)

Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte-PSG/Francia)

Robert Lewandowski (Barcellona/Polonia)

Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentina)

Lautaro Martinez (Inter/Argentina)

Kylian Mbappé (PSG/Francia)

Lione Messi (PSG-Inter Miami/Argentina)

Kim Min-Jae (Napoli-Bayern Monaco/Corea del Sud)

Luka Modric (Real Madrid/Croazia)

Jamal Musiala (Bayern Monaco/Germania)

Martin Ødegaard (Arsenal/Norvegia)

André Onana (Inter-Manchester United/Camerun)

Victor Osimhen (Napoli/Nigeria)

Rodri (Manchester City/Spagna)

Bukayo Saka (Arsenal/Inghilterra)

Mohamed Salah (Liverpool/Egitto)

Bernardo Silva (Manchester City/Portogallo)

Vinicius Jr (Real Madrid/Brasile)

Trofeo Kopa, ecco i dieci candidati

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid, ENG)

Gavi (Barcellona, ESP)

Jamal Musiala (Bayern Monaco, GER)

Eduardo Camavinga (Real Madrid, FRA)

Pedri (Barcellona, ESP)

Xavi Simons (PSV Eindhoven/Lipsia, NED)

Alejandro Balde (Barcellona, ESP)

Antonio Silva (Benfica, POR)

Rasmus Højlund (Atalanta/Manchester United, DAN)

Elye Wahi (Lens, FRA)

Trofeo Yashin, i dieci candidati

Mika Maignan (Milan)

Yassine Bounou (Siviglia/Al Hilal)

André Onana (Inter/Manchester United)

Ederson (Manchester City)

Brice Samba (Lens)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Aaron Ramsdale (Arsenal)

Dominki Livakovic (Dinamo Zagabria/Fenerbahce)

Marc-André Ter Stegen (Barcellona).