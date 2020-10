Pallone d’Oro Dream Team: tutti i candidati per ruolo

In un periodo storico come questo (causa covid), succede anche che non venga assegnato il Pallone d’Oro. Ma non si poteva rimanere con le mani in mano e allora France Football, rivista transalpina, ha pensato ad una lodevole alternativa: il Pallone d’Oro Dream Team.

Ad eleggere la miglior formazione di tutti i tempi sarà una giuria formata dai canonici 170 giornalisti che ogni anno vota il miglior giocatore. Verrà proposta una lista di 10 giocatori per ogni ruolo (20 per centrocampisti difensivi e offensivi), soltanto i migliori e i più forti di sempre.

Dalle scelte della giuria prenderà forma il 3-4-3 dei sogni. Il Dream Team verrà pubblicato nel mese di dicembre. Intanto, ecco a voi la lista dei candidati per ogni ruolo.

Pallone d’Oro Dream Team: i candidati come portieri

Si parte dalla lista dei candidati come portieri. Ruolo altamente importante nel calcio. E nella cultura calcistica di oggi il portiere, in generale, ha acquisito anche la capacità di giocare la palla, smistandola e servendola ai propri difensori.

E’ al centro dello sviluppo del gioco di una squadra. Non più la classica “solitudine dei numeri uno”. Nella lista presenti l’italiano Gianluigi Buffon, lo spagnolo Iker Casillas, l’olandese Van der Sar e la leggenda dell’Unione Sovietica, Lev Yashin, una vita alla Dinamo Mosca, l’unico portiere ad aver vinto il Pallone d’Oro (1963).

Portieri: Gordon Banks, Thomas Nkono, Gianluigi Buffon, Peter Schmeichel, Iker Casillas, Edwin van der Sar, Sepp Maier, Lev Yashin, Manuel Neuer e Dino Zoff.

Pallone d’Oro Dream Team: i candidati come terzini destri

Nella lista dei papabili candidati come terzini destri troviamo gente che ha fatto la storia in quel ruolo. Da Wim Suurbier, leggenda dell‘Ajax e dell‘Olanda del calcio totale degli anni ’70, a Djalma Santos ‘O lateral eterno’ prototipo del terzino moderno.

Il terzino, infatti, è il ruolo che più di tutti ha subito cambiamenti e innovazioni nel corso del tempo. I terzini moderni hanno spiccate doti offensive e devono essere in grado di svolgere sufficientemente bene entrambe le fasi

Esempi recenti sono stati Cafù e Philipp Lahm. Ecco la lista dei candidati come terzini destri.

Terzini destri: Giuseppe Bergomi, Manfred Kaltz, Cafú, Philipp Lahm, Carlos Alberto, Wim Suurbier, Djalma Santos, Lilian Thuram, Claudio Gentile e Berti Vogts.

Pallone d’Oro Dream Team: i candidati come difensori centrali

Il ruolo del difensore centrale ha assunto un’importanza fondamentale nel calcio. Non si richiede oggi solo attenzione, concentrazione, personalità, solidità e fisicità ma anche una certa bravura nella prima impostazione di gioco.

In poche parole non ci si limita solo ad arginare gli attaccanti avversari. Lo sviluppo della manovra può partire anche da quella zona di campo. Il primo che, con risultati eccellenti, ha coperto questo ruolo è stato il Kaiser Franz Beckenbauer, dotato di ottima tecnica e innata classe.

Non a caso da puro mediano venne spostato più indietro, contribuendo alla nascita del cosiddetto “libero” o “stopper”. Nella lista dei difensori centrali, oltre al Kaiser, troviamo gli italiani Franco Baresi, Fabio Cannavaro e Gaetano Scirea . Qui la lista dei difensori centrali.

Difensori centrali: Franco Baresi, Bobby Moore, Franz Beckenbauer, Daniel Passarella, Fabio Cannavaro, Mathias Sammer, Marcel Desailly, Gaetano Scirea, Ronald Koeman e Sergio Ramos.

Pallone d’Oro Dream Team: i candidati come terzini sinistri

Molto spesso sentiamo dire da diversi allenatori che in Italia non vi sono più terzini sinistri. O meglio, non sono più quelli di una volta. Perchè l’Italia, in passato, ha prodotto giocatori che in quel ruolo hanno fatto la storia, passata e recente.

Parliamo di Giacinto Facchetti, eroe della Grande Inter, e Paolo Maldini, bandiera rossonera del Milan. Li ritroviamo nella lista dei migliori 10 terzini sinistri.

Terzini sinistri: Andreas Brehme, Paul Breitner, Antonio Cabrini, Giacinto Facchetti, Junior, Ruud Krol, Paolo Maldini, Marcelo, Nilton Santos e Roberto Carlos.

Pallone d’Oro Dream Team: i candidati come centrocampisti difensivi

Sono 20 i candidati come centrocampisti difensivi. Visione di gioco, qualità, profusione di tecnica e classe, geometrie e intelligenza tattica. Tutte doti che ritroviamo in questa speciale batteria di centrocampisti difensivi, dove troviamo gli italiani Andrea Pirlo e Marco Tardelli, il maestro del Tiki–taka Pep Guardiola e i suoi “allievi” nel Barcellona , Sergio Busquets e Xavi.

Centrocampisti difensivi: Jozsef Bozsik, Sergio Busquets, Didi, Paulo Roberto Falcao, Steven Gerrard, Gèrson, Pep Guardiola, Josef Masopust, Lothar Matthaus, Johan Neeskens, Andrea Pirlo, Fernando Redondo, Frank Rijakard, Bernd Schuster, Clarence Seedorf, Luis Suarez, Marco Tardelli, Jean Tigana, Xabi Alonso, Xavi.

Pallone d’Oro Dream Team: i candidati come centrocampisti offensivi

Nella lista dei candidati come centrocampisti offensivi sarà davvero difficile scegliere. Troppa abbondanza di qualità. La fantasia al potere.

Dagli italiani Roberto Baggio, Alessandro Mazzola, Gianni Rivera e Francesco Totti ai miti assoluto del calcio come “El Diez” Diego Armando Maradona, Pelè, Platini e Zinedine Zidane.

Una lista ricca di geni assoluti che hanno reso il calcio lo sport più amato al mondo.

Centrocampisti offensivi: Roberto Baggio, Bobby Charlton, Alfredo Di Stefano, Enzo Francescoli, Ruud Gullit, Gheorghe Hagi, Andres Iniesta, Raymond Kopa, Laszlo Kubala, Diego Maradona, Alessandro Mazzola, Pelè, Michel Platini, Ferenc Puskas, Gianni Rivera, Juan Alberto Schiaffino, Socrates, Francesco Totti, Zico, Zinedine Zidane.

Pallone d’Oro Dream Team: i candidati come attaccanti di destra

Tra i 30 candidati nella lista attaccanti non compare nessun italiano. Solo uno verrà scelto tra i top ten per ruolo.

Si parte dagli attaccanti che agiscono, o hanno agito, sul settore destro del fronte offensivo. Tra i nomi spiccano George Best, Samuel Eto’o, Luis Figo e “la Pulce” Lionel Messi, vincitore di 6 Palloni d’Oro, l’ultimo vinto la stagione scorsa.

Attaccanti di destra: David Beckham, George Best, Samuel Eto’o, Luis Figo, Garrincha, Jairzinho, Kevin Keegan, Stanley Matthews, Lionel Messi, Arjen Robben.

Pallone d’Oro Dream Team: i candidati come attaccanti di sinistra

Se nella lista dei candidati come attaccanti di destra è inserito Lionel Messi, in quella dei top ten degli attaccanti di sinistra non può che comparire l’alter ego del fenomeno argentino, ovvero Cristiano Ronaldo, a quota 5 Palloni d’Oro.

Il campione portoghese è in bella compagnia, con attaccanti del calibro di Thierry Henry, Ryan Giggs, Karl–Heinze Rumenigge e i brasiliani tutta samba e fantasia Rivaldo e Ronaldinho.

Attaccanti di sinistra: Oleg Blokhin, Cristiano Ronaldo, Dragan Dzajic, Ryan Giggs, Thierry Henry, Rivaldo, Roberto Rivelino, Ronaldinho, Karl-Heinz Rummenigge, Hristo Stoichkov.

Pallone d’Oro Dream Team: i candidati come centravanti

Ed eccoci arrivati alla lista dei candidati come centravanti. Veri finalizzatori e stoccatori, hanno fatto del gol la ricerca della loro felicità e di quella altrui.

Caterve di reti e vittorie conquistate grazie alla loro indiscutibile capacità di trovare la porta anche da posizioni impossibili. E quindi godiamoci i vari Marco Van Basten, George Weah, Cruijff e Ronaldo.

Centravanti: Dennis Bergkamp, Johan Cruijff, Kenny Dalglish, Eusebio, Sandor Kocsis, Gerd Muller, Romario, Ronaldo, Marco Van Basten, George Weah.

