Pallone d’Oro africano 2023: vince Osimhen

Osimhen vince il Pallone d’Oro Africano 2023, il nigeriano alla fine ha la meglio su Salah e Hakimi.

Victor Osimhen – Stadiosport.it

A distanza di una settimana dalla vittoria del premio di Miglior Giocatore della Serie A 2023 allo scorso Gran Galà, Victor Osimhen mette le mani anche sul suo primo Pallone d’Oro Africano della sua carriera. Le sue 31 reti stagionali messe a segno lo scorso anno sono valse la premiazione del premio africano andata in scena due giorni fa a Marrakech, in Marocco.

A contendersi il primato fino alla fine con il nigeriano erano stati Mohamed Salah del Liverpool e Achraf Hakimi del PSG, ma alla fine la straordinaria stagione del nigeriano impreziosita dal successo dello scudetto riportato a Napoli dopo 33 anni è stato un elemento determinante ai fini delle considerazioni e dei voti finali.

Le potenzialità dell’attaccante del Napoli nel continente africano erano state intraviste già nel corso del 2015 quando quest’ultimo venne eletto come Miglior Giovane Africano, dopo che il nigeriano aveva condotto la propria nazionale Under 17 alla vittoria del Mondiale di categoria. Lo stesso attaccante napoletano ha poi mostrato tutta la sua gioia dopo l’assegnazione del riconoscimento ottenuto: “Da giovane ragazzo che veniva dalle strade di Olusosun, che doveva districarsi nel traffico quasi ogni giorno della settimana mentre cresceva per sopravvivere alle numerose sfide che io e la mia famiglia stavamo affrontando, diventare un campione in Africa e nel calcio mondiale era un sogno quasi impossibile. Il mio percorso calcistico è stato una montagna russa di alti, bassi ed emozioni. I gol, le esultanze e la gioia delle vittorie mi fanno andare avanti anche quando le critiche, l’odio e il dolore delle sconfitte mi colpiscono duramente. Il supporto della mia fantastica famiglia, dei miei fan, soprattutto dei miei tifosi nigeriani e l’amore per il calcio mi motivano a puntare sempre più in alto ogni giorno. Vincere il “CAF Miglior giocatore africano 2023” è una testimonianza del mio duro lavoro, del vostro amore e del vostro sostegno. Sono così orgoglioso di me stesso per aver ottenuto questo prestigioso premio.”