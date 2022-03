Pallone d’Oro 2022: modifiche regolamento assegnazione e numero votanti

Pallone d’Oro 2022: France Football e l’Equipe annunciano importanti novità a partire da questa edizione: premio assegnato alla fine di ogni stagione calcistica. Ridotto a 100 il numero dei votanti.

Il Pallone d’Oro cambia formula: l’importante riconoscimento, assegnato congiuntamente da esperti dell’Equipe e France Football, muta rispetto alle modalità e alle tempistiche di assegnazione.

Innanzitutto, dalla prossima edizione il premio andrà ad eleggere il miglior calciatore e la migliore calciatrice, non più dell’anno solare, ma della singola stagione sportiva. Ciò significa che il Pallone d’Oro 2022 verrà assegnato dopo il 31 luglio, al termine degli Europei femminili.

Cambia anche la giuria che assegna il premio: le due riviste hanno annunciato la riduzione del numero dei giurati da 170 a 100 (50 per ciò che riguarda l’assegnazione del Pallone d’Oro femminile).

I 100 giurati andranno a rappresentare, uno ciascuno, le prime 100 Nazioni del ranking FIFA. I 100 giurati non saranno più selezionati solo internamente tra i membri di “Equipe” e “France Football”, ma comprenderanno anche personalità importanti del mondo calcistico.

Tra questi Didier Drogba, ambasciatore del premio nel mondo, chiamato a dare il proprio voto nella prossima edizione.

Ridisegnati anche i criteri che verranno presi in esame per insignire il nuovo Pallone d’Oro: il campione in questione verrà valutato per le proprie prestazioni individuali nell’arco della stagione; per i titoli vinti a livello di club; per il fair play dimostrato in campo e l’immagine offerta fuori dal campo.

