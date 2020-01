Pallanuoto, Europei maschili 2020: l’Italia batte la Russia. Ora la finale per il quinto posto

Finisce 14-12. Domenica la Serbia per l’onore.

Dopo la sconfitta nei quarti di finale contro il Montenegro per 10-8, costata l’eliminazione dagli Europei in corso a Budapest,e quindi il conseguente fallimento dell’obiettivo iniziale ( la semifinale, come minimo), l’Italia trova una piccola consolazione.

Oggi, i nostri portacolori si sono imposti con il risultato di 14-12 sulla Russia. La vittoria catapulta di conseguenza l’Italia a giocarsi la finalina per il quinto posto contro la Serbia.

LA PARTITA- È una gara ballerina. E lo si capisce da subito, sin dalle prime battute.

A trovare per prima la marcatura è l’Italia, con Figari. La Russia pareggia immediatamente con Shepelev. La doppietta di Aicardi, intervallata dalla segnatura di Di Fulvio, ci porta sul 4-1.

I russi, però, accorciano nuovamente con Bychkov e Dereviankin, noi riallunghiamo con Figlioli. Il primo quarto si chiude 5-3.

In quello successivo, però, gli uomini di Coach Campagna hanno un leggero calo che comporta il pareggio russo di Kharkov e Lisunov. Renzuto firma il nuovo vantaggio. E veniamo anche aiutati dalla sorte: Bychkov sbaglia un rigore. Poco male, perché i secondi otto minuti si concludono con il 9-7 per i russi.

Nel penultimo il solito Aicardi, sempre aiutato da Figlioli, portano le calottine azzurre di quattro punti sopra. Il gol di Nagaev viene annullata dalla bellissima rete al volo Echenique (altrettanto bello l’assist di Di Fulvio). 12-8 quando mancano solamente otto minuti alla fine.

Durante l’ultimo quarto, tuttavia, gli azzurri vivono qualche momento di apprensione. La Russia si fa minacciosa con Lisunov e Kharkov; Figari ci riporta in avanti. Bychkov si fa perdonare l’errore del secondo periodo, Di Fulvio lo imita e sbaglia anche lui un rigore. A due minuti dal termine Kharkov porta i suoi a -1. Velotto firma il definitivo 14-12.

©RIPRODUZIONE RISERVATA