Pallamano, Mondiali: l’Austria cade con la Svizzera. La Francia vince il big match contro la Norvegia

I transalpini vincono la sfida con i nordici. Gli elvetici non steccano il debutto

Insieme al girone G, quello E è l’altro che ha subìto stravolgimenti. In principio il raggruppamento doveva essere composto dalle due favorite per la vittoria finale – Francia e Norvegia – e da Austria e Stati Uniti. La formazione a stelle e strisce, però, si è vista costretta a rinunciare dati i troppi casi di positività al Covid-19 in squadra.

Al loro posto è stata così ripescata la Svizzera, che aveva inizialmente mancato la qualificazione. Gli elvetici, nonostante il poco preavviso, non hanno sfigurato al debutto. Anzi. Le sette reti di Andy Schmid e le sei di Lenny Rubin e Cedrie Tynowski. L’Austria si fa vedere con i sette centri messi a segno da Robert Weber e dai cinque gol di Boris Zivkovic.

Ad aggiudicarsi il big match è invece la Francia. I transalpini si impongo per 28-24 sulla Norvegia grazie a Kentin Mahe (9 gol), Nedim Remili, Timothey N’Guessan e Hugo Descat, tutti a segno quattro volte. Ai vice campioni del mondo non basta la doppia cifra (10) di Sander Sagosen.

Marcatori

Svizzera-Austria:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS