Ufficiale: De Laurentiis annuncia il rinnovo di Osimhen col Napoli

Napoli, De Laurentis annuncia il rinnovo di Victor Osimhen, il nigeriano ha infatti accettato il prolungamento di contratto con gli azzurri.

Osimhen rinnova con Napoli – StadioSport.it

Dall’avvento di Walter Mazzarri sulla panchina partenopea, gli azzurri sembrano aver ritrovato il capo della matassa, così come sembrano essere spariti molti malumori tra gli stessi giocatori. A dimostrazione di ciò ci sono state già due ottime prove tecniche-tattiche offerte dal Napoli, prima contro l’Atalanta e poi contro il Real Madrid in Champions, in entrambe le gare, infatti, gli azzurri hanno dimostrato di aver ritrovato motivazione e compattezza per cercare di rilanciare la proprio stagione dopo un pessimo avvio.

L’aver ritrovato un alto morale ha avvicinato nuovamente la dirigenza napoletana ai prolungamenti dei propri tesserati, fra tutti lo stesso Victor Osimhen. Il nigeriano era stato al centro di un vero e proprio caso scoppiato lo scorso settembre quando, dopo aver sbagliato un rigore valido per il successo contro il Bologna, la società aveva pubblicato un video dove il proprio calciatore veniva deriso con tanto di caricatura dopo l’errore. Evento che aveva fatto scaturire tutto il disappunto dell’entourage del calciatore e lo stesso interessato, i quali avevano deciso di archiviare del tutto la trattativa rinnovo.

Adesso però il volgere delle situazioni in casa Napoli sembrano essere andate in soccorso di una ricucitura tra le due parti e infatti, ad annunciare il nuovo prolungamento contrattuale dell’attaccante nigeriano, in scadenza il prossimo giugno 2025 è stato proprio il patron azzurro Aurelio De Laurentis, alla vigilia di un match importantissimo contro l’Inter: “Il rinnovo di Osimhen? Siamo alla firma del contratto rimasto in sospeso questa estate.” Con queste parole il presidente azzurro mette fine di fatto alle voci che vedevano il nigeriano salutare il Napoli addirittura a gennaio. L’annuncio ufficiale del prolungamento potrebbe arrivare, quindi, proprio dopo la partita contro l’Inter, si presuppone almeno una nuova intesa fino al 2027, prolungamento che allungherebbe di altre due stagioni la permanenza di Osimhen in maglia Napoli.