Napoli: infortunio in nazionale per Osimhen

Osimhen infortunio – Ieri sera le condizioni di Victor Osimhen hanno lasciato col fiato sospeso migliaia di tifosi del Napoli. La Nigeria, infatti, stava giocando la partita di qualificazione per la prossima Coppa D’Africa contro la Sierra Leone. Il bomber azzurro, titolare fin dal primo minuto, è dovuto uscire per infortunio. Si temeva il peggio visto che è stato addirittura portato in barella. La partita è terminata con un roboante 4-4 ma il club partenopeo era preoccupato per le condizioni del proprio giocatore.

Osimhen infortunio: non gravi le sue condizioni

Il Napoli è rimasto sulle spine per molto tempo. Osimhen ha abbandonato il campo al 76′ minuto del match ed ha raggiunto una clinica per delle verifiche. La notizia che trapelava inizialmente era la rottura del polso destro. Come riportato da Calciomercato.it, dall’ultimo check effettuato al giocatore, si tratterebbe di una lussazione alla spalla destra. Un dolore fastidioso che non si è rivelato un incubo per il Napoli che già in passato ha avuto numerosi giocatori ai box come Arek Milik e Faouzi Ghoulam.

Osimhen giocherà con il Napoli?

A non essere certa è la presenza del giocatore nelle prossime partite del Napoli. Sicuramente non sono partite facilissime visto che al San Paolo arriveranno prima il Milan e poi la Roma. In mezzo alle due di campionato c’è anche la partita di Europa League contro i croati del Rijeka che è fondamentale per le sorti di un girone che sembra sempre più incerto. Un vero e proprio tour de force ,fondamentale per il Napoli, in attesa del ricorso al CONI per la partita contro la Juventus.

Il club partenopeo perderebbe un pezzo importante del proprio scacchiere anche se filtra un cauto ottimismo per la ripresa del giocatore ex Lille. Osimhen non continuerà le restanti partite con la propria Nazionale e nei prossimi giorni potrebbe esserci il suo rientro a Napoli e lo sottoporranno ad ulteriori esami per accertare il suo stato fisico.

