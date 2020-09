Ordine d’arrivo Gran Premio di Toscana 2020: Gara folle!

Avete perso il Gran Premio di Toscana 2020 e siete alla ricerca dell’ordine d’arrivo? No problem, ci pensiamo noi. Infatti, ecco di seguito la classifica aggiornata, con un breve riassunto di ciò che è successo nel corso dell’unico appuntamento in Toscana della Formula 1.

Il circuito conformato per le moto del Mugello ha movimentato non poco la gara della Formula 1. Infatti, sono avvenuti diversi incidenti che hanno coinvolto i piloti , eliminandone molti. Alla fine ci siamo trovati a mantenere il fiato sospeso per 59 giri. Alla fine però ha vinto Lewis Hamilton, conquistando la sua 90 vittoria, seguito da Valtteri Bottas secondo e Alex Albon invece prende il suo primo podio, che è anche il primo della Thailandia.

Tre stops, tre incidenti che hanno costruito un unico Gran Premio che ne vale tre. Mugello, ti aspettiamo nel calendario.

Credits: Mercedes AMG Twitter

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Toscana di F1

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 59 1:18:333 25 2 55 Valtteri Bottas MERCEDES 59 +4.880s 18 3 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 59 +8.064s 15 4 3 Daniel Ricciardo RENAULT 59 +10.417s 12 5 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 59 +15.650s 10 6 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 59 +18.883s 8 7 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 59 +21.756s 7 8 16 Charles Leclerc FERRARI 59 +28.345s 4 9 7 Kimi Raikkonen ALFA ROMEO RACING FERRARI 59 +29.770s 2 10 5 Sebastian Vettel FERRARI 59 +29.883s 1 11 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 59 +32.404s 0 12 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 59 +42.036s 0 NC 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 45 DNF 0 NC 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1 DNF 0 NC 31 Esteban Ocon RENAULT 1 DNF 0 NC 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1 DNF 0 NC 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 7 DNF 0 NC 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 7 DNF 0 NC 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 7 DNF 0 NC 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1 DNF 0

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS