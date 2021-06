Ordine d’Arrivo Gran Premio di MotoGP di Catalunya: Vince Oliveira davanti a Zarco

Ordine d’arrivo Gran Premio di Catalunya di MotoGP: vince Oliviera su KTM davanti alle Ducati di Zarco e Jack Miller.

Grande vittoria di Miguel Oliveira sul circuito del Montmelò alle porte di Barcellona nel Gran Premio di MotoGP di Catalunya. Dietro di lui arrivano le due Ducati di Zarco e Miller.

4 posto per uno sfortunatissimo Quartararo, al quale si apre la tuta a pochi giri dalla fine perdendo il podio per una penalità di 3 secondi per aver tagliato curva 1.

5° Joan Mir con la Suzuki, davanti alla Yamaha di Maverick Vinales.

Pecco Bagnaia chiude 7° dopo una gara in ombra e dopo di lui arriva Binder. A chiudere la top ten ci sono Franco Morbidelli ed Enea Bastianini.

Tante le cadute, che hanno coinvolto, tra gli altri, Rossi, Marquez, Pol ed Aleix Espargaro.

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Catalunya di MotoGP:

1 25 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 166.1 40’21.749

2 20 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 166.1 +0.175

3 16 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 166.0 +1.990

4 13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 165.7 +5.325

5 11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 165.7 +6.281

6 10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 166.0 +7.815

7 9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 165.5 +8.175

8 8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 165.5 +8.378

9 7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 165.0 +15.652

10 6 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 164.8 +19.297

11 5 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 164.6 +21.650

12 4 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 164.6 +22.533

13 3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 164.2 +27.833

14 2 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 164.1 +29.075

15 1 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 163.4 +40.291

Not Classified

27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 165.3 8 Laps

46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 164.9 9 Laps

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 165.5 14 Laps

93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 165.0 17 Laps

9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 163.2 19 Laps

44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 163.5 20 Laps

