Ordine d’Arrivo Gran Premio di Austria di F1 2020: Vince Bottas, Leclerc 2°

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Formula 1 di Austria 2020: Valtteri Bottas vince la gara dopo essere scattato dalla pole position ma Charles Leclerc con la Ferrari rimonta fino al 2° posto. 3° è Lando Norris con la McLaren mentre Hamilton termina 4° fuori dal podio!

Il mondiale di Formula 1 2020 si apre col botto e regala grande spettacolo a spettatori e appassionati che si sono goduti un Gran Premio di Austria scintillante e con diversi colpi di scena.

A trionfare alla fine è stato Valtteri Bottas scattato dalla pole position con la sua Mercedes dopo aver fatto il record della pista ieri in qualifica. Dietro di lui però a sorpresa per la gioia dei tifosi italiani arriva Charles Leclerc che scattato dalla 4° fila e 7° posizione in griglia rimonta fino al 2° posto.

Terzo gradino del podio per Lando Norris scattato dalla 2° fila con la sua McLaren Renault.

Lewis Hamilton, campione del mondo in carica, è stato penalizzato e chiude la gara al quarto posto fuori dal podio.

Fonte: Twitter.com/ValtteriBottas

Le due Red Bull di Max Verstappen e Albon sono finite lontane dal podio con l’olandese costretto al ritiro per problemi elettrici e Albon che chiude 13° dopo un contatto con Hamilton mentre era in lotta per un posto sul podio.

Sebastian Vettel invece chiude in decima posizione con la sua Ferrari.

Charles Leclerc è riuscito a conquistare nel finale un insperato secondo posto superando negli ultimi giri Sergio Perez e Lando Norris.

Il Gran Premio d’Austria è stato interrotto da ben 3 safety car in pista di cui le ultime due molto ravvicinate e questo ha contribuito ad accorciare i distacchi tra i piloti e aumentare lo spettacolo.

La prima entrata della safety car è stata al 26° Giro per un uscita di pista di Magnussen con la Haas, poi al 51° per spostare la Williams di Russell ferma a bordo pista ed infine al 54° per la perdita della ruota anteriore destra dell’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen.

Lewis Hamilton nel finale ha rimediato una penalità di 5 secondi per aver provocato un contatto in curva 4 con la Red Bull di Alexander Albon.

Hamilton non inizia nel migliore dei modi il Mondiale di F1 2020 rimediando due penalizzazioni al primo Gran Premio la prima ieri nelle qualifiche per aver tenuto schiacciato il piede sull’acceleratore mentre il compagno di squadra era sulla ghiaia.

Hamilton così nonostante il 2° posto in qualifica è scattato oggi dalla 5° posizione in griglia di partenza e ha dovuto disfarsi di 3 avversari prima di mettersi in scia del compagno di squadra Bottas nella fase centrale del Gran Premio.

Il giovanissimo pilota della McLaren Renault Lando Norris conquista il 3° gradino del podio vincendo la battaglia con Carlos Sainz Jr che chiude quinto dietro ad Hamilton e davanti a Sergio Perez.

Max Verstappen dopo le due vittorie nelle ultime due edizioni del Gran Premio d’Austria coltivava sogni di vittoria ma è stato costretto al ritiro per problemi elettrici alla sua Red Bull.

La sua RB16 lo ha lasciato a piedi dopo solo 14 giri di gara mentre Verstappen era in 3° posizione.

Il compagno di squadra Albon con l’altra Red Bull era in lotta per il podio con Hamilton fino al contatto con il pilota britannico che lo ha penalizzato e fatto scendere in 13° posizione.

L’Alfa Romeo porta a casa un ottimo 9° posto con Antonio Giovinazzi.

Cronaca Gara Gran Premio d’Austria di F1 2020:

Giro 71: Bottas porta a casa la vittoria del primo GP del 2020, Hamilton scala in quarta per i 5 secondi di penalità. Leclerc ottiene una sorprendente seconda posizione e Norris terzo dopo una gara stupenda.

Giro 70: Penultimo giro, Kvyat perde la posteriore sinistra, nel frattempo Hamilton è attaccato a Bottas, molto tento. Anche Leclerc è vicinissimo al leader del GP.

Giro 68: Penalità di 5 secondi per Perez per velocità in pit-lane. Problemi anche per Albon, si ritira. Contatto fra Perez e Norris, che tiene la posizione con Sainz prima e Perez ora. Il messicano ormai ha finito le gomme con un pit-stop in meno. Bandiera gialla.

Giro 66: Leclerc effettua un altro sorpasso incredibile, è terzo su Perez. Invece Hamilton è stato penalizzato con 5 secondi.

Giro 63: Il contatto fra Albon e Hamilton finisce sotto strada. Leclerc effettua un sorpassdo al cardiopalma su un caparbio Norris e si lancia all’inseguimento nel podio, ora è quarto. Sfodera inoltre il giro veloce.

Giro 61: Albon tenta un super sorpasso ai danni di Hamilton ma finisce fuoristrada.Perez nel frattempo si avvicina ad Hamilton.

Giro 60: Nessuna penalizzazione per Perez per il sorpasso in regime di S.C. perchè si è tratta di una questione di millesimi ma ha dovuto cedere il posto ad Albon. Il pilota Red Bull ha pagato l’ingenuità perchè mentre lui ha dato spazio, Hamilton ha continuato sulla sua traiettoria.

Giro 55: Rientrano i primi tre,Bottas, Hamilton e Perez.

Giro 54: Bandiera gialla, Raikkonen è finito in barriera, ha perso uno pneumatico che si è staccato da solo, a causa del cordolo.

Giro 53: Fa ora Sainz il suo pit-stop ed arriva alle spalle di Ocon. La McLaren ha perso tempo per non aver fatto il doppio pit-stop prima.

Giro 51: Ritiro per Grosjean e per Russell, superato da Vettel per problemi tecnici alla sua Williams. Safety Car, gomma rossa per Vettel, gialla per Leclerc e Norris, non è entrato stranamente Perez e nemmeno Mercedes. Ora il messicano è in terza posizione.

Giro 49: Vettel sta cercando di superare almeno la Williams di Russell ma non ce la fa. nelle retrovie c’è Ocon che ha quasi raggiunto Kvyat e Giovinazzi è dietro Ocon. Un duello a tre per la 9 posizione.

Giro 47: dal box continuano a chiedere ad entrambe le Mercedes di rallentare, il ritmo è di un altro pianeta nonostante James si sia fatto sentire con Bottas affermando di avere problemi “critici”: temperatura e syncho .

Giro 42: Sembra che le Frecce d’Argento temano le alte temperature, poichè dal box arriva una comunicazione per Hamilton che gli intima di provare il sorpasso o di lasciare respirare la macchina mentre a Bottas chiedono di evitare i cordoli. Nessuno dei due, però, segue le indicazioni. In palio c’è la prima vittoria del 2020.

Giro 40: da dietro inizia a farsi notare George Russell, mostrando il suo potenziale grazie ad una Williams che sembra molto più competitiva del 2019. Botta e risposta fra le Mercedes, che sciorinano giri da qualifica.

Giro 37: Perez è quarto alle spalle di Albon, prova ad avvicinarsi per tentare un sorpasso ma inizia a pagare la scelta della gomma gialla. intanto, lì davanti, le due Mercedes corrono in un’altra gara.

Giro 35: Arriva un team radio di Hamilton che chiede un settaggio su aggressivo, la risposta? Rallentate entrambi per arrivare in fondo.

Giro 33: Perez porta a casa un bel sorpasso su Norris che si difende bene. Parte l’investigazione sul contatto fra Vettel e Sainz. La SF1000 gira lentamente rispetto alle altre auto, sia Leclerc che Vettel fanno fatica a spingere.

Giro 30: Safety Car rientra, Bottas cerca di alzare il ritmo, con Hamilton immediatamente dietro. Sainz su Leclerc, colpisce Vettel il quale frena e finisce fuori strada e Perez alle spalle su Norris.

Giro 28: In regime di safety car le Mercedes possono usare il DAS per riscaldare le gomme senza rallentare troppo. Classifica dei primi 10: Bottas, Hamilton, Albon, Norris, Perez,Leclerc, Sainz, Vettel, Gasly, Kvyat.

Giro 27: Si ritira anche Kevin Magnussen, il quale si stava difendo da Ocon ma da solo è andato lungo. Entra la safety car, momento ideale per un pit.stop per entrambe le Mercedes, Ferrari. Un ruota a ruota in pit-lane fra Norris e Perez, che è rientrato affiancato.

Giro 25: Bottas non riesce a doppiare Latifi ed Hamilton ne approfitta per guadagnare terreno.

Giro 23: La Ferrari finge un pit-stop anticipato per Charles Leclerc e Hamilton, nel frattepo, spinge ancora di più, avvicinandosi a Bottas.

Giro 21: Arriva un ritiro anche per Ricciardo, che prende la sabbia e per Stroll.

Giro 12: Verstappen ha problemi in pista così la Red Bull lo chiama ai box ma nonostante il cambio gomme e di volante è costretto al ritiro.

Giro 1: Hamilton riesce ad arrivare a tallonare Bottas, superando anche Verstappen, che stava riuscendo a raggiungere il finlandese sulla sua W11.

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Austria di F1:

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 71 1:30:55.739 25

2 16 Charles Leclerc FERRARI 71 +2.700s 18

3 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 71 +5.491s 16

4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 71 +5.689s 12

5 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 71 +8.903s 10

6 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 71 +15.092s 8

7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 71 +16.682s 6

8 31 Esteban Ocon RENAULT 71 +17.456s 4

9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 71 +21.146s 2

10 5 Sebastian Vettel FERRARI 71 +24.545s 1

11 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 71 +31.650s 0

12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 67 DNF 0

13 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 67 DNF 0

NC 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 53 DNF 0

NC 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 49 DNF 0

NC 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 49 DNF 0

NC 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 24 DNF 0

NC 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 20 DNF 0

NC 3 Daniel Ricciardo RENAULT 17 DNF 0

NC 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 11 DNF 0

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS