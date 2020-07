F1 Ordine d’Arrivo Gran Premio di Ungheria 2020: Vince Hamilton, deludono le Ferrari

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Formula 1 di Ungheria 2020: domina la gara Lewis Hamilton dopo essere partito dalla pole position, 2° posto per Verstappen e 3° Valtteri Bottas.

Il mondiale di Formula 1 2020 continua a regalare spettacolo e grandi colpi di scena. Max Verstappen è andato a muro durante il giro di ricognizione ma i suoi meccanici riescono a rimettere in sesto la sua monoposto in tempi record ed il pilota olandese conclude al 2° posto con la sua Red Bull dietro a Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton con la sua Mercedes annienta tutti infliggendo 8 secondi di distacco a Max Verstappen che giunge al traguardo secondo con la sua Red Bull seguito dall’altra Mercedes di Valtteri Bottas.

Che anche all’Hungaroring non ce ne sarebbe stato per nessuno era sembrato già chiaro dalle qualifiche di sabato quando Hamilton ha inflitto distacchi oltre il secondo a tutti gli avversari ma a volte la gara è un altra storia e può regalare sorprese e colpi di scena.

Ma per il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton non è stato difficile oggi andare a vincere il Gran Premio di Ungheria per l’ottava volta in carriera rimanendo al comando della gara dal primo all’ultimo giro.

Hamilton a fine gara doppia tutti tranne gli altri due piloti finiti sul podio con lui ossia Verstappen e Bottas.

Vittoria facile facile per Lewis Hamilton che fa anche il giro record in gara all’Hungaroring, in un Gran Premio partito con pista umida e sulla quale la pioggia tanto attesa alla fine non è arrivata tranne qualche goccia verso la metà.

Hamilton ottiene la sua 86° vittoria in Formula 1 e va a -5 dal record di Schumacher che ne ha vinto 91 Gran Premi. Per Hamilton si tratta dell’8° vittoria all’Hungaroring anche questo un altro record per il britannico.

La Mercedes vede sfumare però la doppietta a causa da un lato di un fantastico Max Verstappen che rimedia al meglio alla cappellata fatta nel giro di formazione dove è andato a muro.

Valtteri Bottas dall’altro lato mette subito la sua gara in salita con una partenza in slowmotion, riuscendo comunque ad arrivare 3° alla fine a pochi decimi dall’olandese.

Max Verstappen nel giro di formazione ha perso il controllo della sua monoposto andando a sbattere contro il muretto e danneggiando il braccetto della sospensione della sua Red Bull. I suoi meccanici si sono messi al lavoro in griglia per sostituirlo, riuscendo a sistemare la monoposto in tempo record e facendolo partirà regolarmente dalla 7° posizione. Il pilota olandese è stato autore di una grandiosa rimonta in gara che gli ha permesso di chiudere al 2° posto dietro ad Hamilton e davanti alla Mercedes di Bottas.

Ottimo 4° posto per Lance Stroll, davanti ad Alexander Albon 5° con l’altra Red Bull e a Sebastian Vettel che chiude 6° con la Ferrari.

Gara ancora una volta deludente per le due Ferrari con Charles Leclerc che chiude addirittura in 11° posizione ed entrambi i piloti vengono doppiati ed umiliati da Lewis Hamilton.

Completano la zona punti Perez, Ricciardo, Magnussen strategia ottima per la Haas e Sainz McLaren molto deludente.

In classifica piloti: Hamilton passa al comando con 63 punti, davanti a Bottas che segue a 58 e Verstappen 33.

Nella classifica Costruttori, la Mercedes detta legge 121, Red Bull 55 e Racing Point 40. Ferrari con soli 27 punti.

Ordine d’Arrivo Gran Premio d’Ungheria di F1 2020:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 70 1:36:12.473 0

2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 70 +8.702s 0

3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 70 +9.452s 0

4 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 70 +57.579s 0

5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 70 +78.316s 0

6 5 Sebastian Vettel FERRARI 69 +1 lap 0

7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 69 +1 lap 0

8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 69 +1 lap 0

9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 69 +1 lap 0

10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 69 +1 lap 0

11 16 Charles Leclerc FERRARI 69 +1 lap 0

12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 69 +1 lap 0

13 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 69 +1 lap 0

14 31 Esteban Ocon RENAULT 69 +1 lap 0

15 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 69 +1 lap 0

16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 69 +1 lap 0

17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 69 +1 lap 0

18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 69 +1 lap 0

19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 65 +5 laps 0

NC 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 15 DNF 0

