Ordine d’arrivo Gran Premio di MotoGP di Andalusia 2020: Vince Quartararo davanti a Vinales e Rossi

Il secondo Gran Premio del 2020 di MotoGP, quello di Andalusia, si conclude con la vittoria di Fabio Quartararo , seguito da Maverick Vinales e Valentino Rossi, in una gara movimentata dalle molte cadute.

Fabio Quartararo, vincitore del GP. Fonte: Twitter

A Fabio Quartararo non è bastata la pole-position di ieri. Il francese, infatti, con la vittoria del GP di Andalusia è andato a concludere una bellissima doppietta, portando a casa di prepotenza una bellissima prestazione.

Che la vittoria sarebbe andata al pilota transalpino, lo si intuiva già dall’inizio. Quartararo, infatti, è sembrato da subito in pieno controllo della sua moto e l’ha spedita immediatamente all’attacco. Si è distanziato da subito, mentre dietro di lui c’è la battaglia per il secondo posto. Vinales, infatti, nel secondo giro ha commesso un errore che gli è costato la posizione contro Rossi. Il pilota italiano, infatti, sembra essere ringiovanito di colpo, mostrando una prestazione incredibile, come non si vedeva da tempo. La sua performance è stata altissima in tutta la gara ma ha poi dovuto restituire il posto ad uno scatenato Vinales, andando comunque a concludere sul podio in terza posizione. La Yamaha, tuttavia, mostra in questa gara una doppia faccia. Da un lato, c’è la super moto di Rossi mentre dall’altro c’è una totale mancanza di affidabilità su quella di Morbidelli, finito KO per problemi tecnici.

Ordine d’arrivo Gran Premio Andalusia 2020

Quartararo (41:16.549) Vinales (+ 5.962) Rossi (+6.890) Nakagami (+ 7.456) Mir (+8.787) Dovizioso (+13.081) Pol Espargarò (+18.200) Alex Marquez (+20.426) Zarco (+24.082) Rins (+27.809) Rabat Smitch Crutchlow OUT: Oliverira OUT: ALeix Espargarò OUT: Miller OUT: Lecuona OUT: Petrucci OUT: Binder OUT: Morbidelli OUT: Bagnaia

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS