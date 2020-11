Ordine d’Arrivo Gran Premio di Turchia di F1: Hamilton vince Gara e Titolo Piloti

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Turchia di Formula 1 a Istanbul: Lewis Hamilton vince Gara e mondiale Piloti F1 2020! 2° posizione per Sergio Perez su Racing Point, 3° Sebastian Vettel su Ferrari.

Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Turchia sul circuito di Istanbul e porta a casa il 7° Mondiale piloti di Formula 1 in carriera eguagliando il record di Michael Schumacher.

La gara del Gran Premio di Turchia è stata ricca di spettacolo e colpi di scena con le due Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez che sul bagnato sono state a lungo al comando fino a metà gara.

La pista poi è andata via via asciugandosi e sull’asciutto Lewis Hamilton ha fatto valere la sua abilità e tenacia e sfruttando il motore Mercedes è andato a vincere anche sul circuito di Istanbul conquistando la 94° vittoria in Formula 1!

LEWIS #HAMIL7ON. ✊ CHAMPION OF THE WORLD FOR THE SEVENTH TIME!! 💜 pic.twitter.com/0ApmspAXEv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 15, 2020

Ottima gara delle due Ferrari che dopo essere partite indietro in griglia di partenze risalgono fino alle prime 4 posizioni e chiudono con un ottimo terzo posto di Sebastian Vettel e 4° posto di Charles Leclerc.

L’inizio della gara come le qualifiche di ieri è stato caratterizzato dalla pioggia con la pista tanto insidiosa e con pochissimo griè che poi man mano si è andata asciugando ma sempre scivolosissima.

Lewis Hamilton vince sfruttando la strategia di 1 solo pit stop e riesce a far durare fino alla fine le intermedie (totalmente slick all’ultimo) e si porta a casa l’accoppiata vittoria della gara numero 94 e titolo piloti F1 numero 7 in carriera!

Sul podio un bravissimo Sergio Perez che riesce a spuntarla all’ultima curva sulle due Ferrari di Vettel e Leclerc che partite dalle retrovie in griglia di partenza si sono dimostrate sorprendentemente competitive oggi.

Il gradino più basso del podio è di Sebastian Vettel, con grande merito, nonostante arrivi grazie ad un errore di Charles Leclerc alla staccata di curva 12, ritrovandosi da 2° a 4° in poche centinaia di metri.



Ottimo 5° posto per Carlos Sainz mentre si mangia le mani Max Verstappen, 6° a causa di tanti errori in una gara che poteva vincere.

Errori su errori anche per l’altro pilota della Red Bull Alexander Albon che chiude al 7° posto.

Vanno a punti anche Lando Norris, Lance Stroll e Daniel Ricciardo.

Delusione enorme per il Lance Stroll scattato dalla pole position con la sua Racing Point che ha fatto un ottima gara fino alla metà salvo poi crollare clamorosamente dopo la seconda sosta.

Per quanto riguarda Valtteri Bottas con l’altra Mercedes per lui una gara in stile Massa a Silverstone 2008, autore di innumerevoli testacoda (ben 5), lunghi e quant’altro, finendo 14° e doppiato.

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Turchia di F1 2020:

1 Lewis HAMILTON Mercedes Vincitore

2 Sergio PEREZ Racing Point +31.633 1

3 Sebastian VETTEL Ferrari +31.960 2

4 Charles LECLERC Ferrari +33.858 2

5 Carlos SAINZ McLaren +34.363 2

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +44.873 3

7 Alexander ALBON Red Bull Racing +46.484 2

8 Lando NORRIS McLaren +61.259 2

9 Lance STROLL Racing Point +72.353 2

10 Daniel RICCIARDO Renault +95.460 2

11 Esteban OCON Renault1 L 2

12 Daniil KVYAT AlphaTauri1 L 1

13 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 2

14 Valtteri BOTTAS Mercedes1 L 2

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 3

16 George RUSSELL Williams1 L 2

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team– 3

18 Romain GROSJEAN Haas F1 Team– 3

19 Nicholas LATIFI Williams– 3

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing– 1

Fonte: Twitter.com/F1

CLASSIFICA PILOTI F1 2020:

1 HAMILTON L. 307

2 BOTTAS V. 197



3 VERSTAPPEN M. 170



4 SERGIO PEREZ 100



5 LECLERC CH. 97



6 RICCIARDO D. 96



7 SAINZ C. 75



8 LANDO NORRIS 74



9 ALBON 70



10 GASLY 63



11 STROLL 59

12 OCON 40



13 VETTEL S. 33



14 KVYAT 36



15 HULKENBERG N. 10



16 RAIKKONEN 4



17 GIOVINAZZI 4



18 GROSJEAN R. 2



19 MAGNUSSEN K. 1



20 LATIFI N. 0



21 RUSSELL G. 0



CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2020:

1 Mercedes 504

2 Red Bull 240

3 Racing Point 154

4 McLaren 149

5 Renault 136

6 Ferrari 130

7 Alphatauri 89

8 Alfa Romeo Racing 8

9 Haas 3

10 Williams 0



©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS