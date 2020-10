Ordine Arrivo Gran Premio del Portogallo 2020: Vince Hamilton ed è record 92 Vittorie in F1

Lewis Hamilton domina e vince il Gran Premio del Portogallo sul circuito di Portimao davanti a Valtteri Bottas e alla Red Bull di Max Verstappen

Lewish Hamilton vince il Gran Premio del Portogallo sull’inedito circuito di Portimao e riesce nell’impresa del sorpasso a Michael Schumacher e fa suo il record di vittorie in Formula 1 a quota 92!

Ora per Lewis Hamilton il prossimo obiettivo è agganciare Michael Schumacher a quota 7 titoli piloti in Formula 1.

Per Lewis Hamilton arriva l’ 8° vittoria nel mondiale di F1 2020 che gli permette di allungare in classifica piloti sul compagno di scuderia Valtteri Bottas che è giunto secondo al traguardo oggi.



La vittoria numero 92 in Formula 1 per Hamilton arriva su un circuito nuovo per il mondiale di Formula 1 quello di Portimao dove non si correva da 25 anni.

Lewis Hamilton sullo spettacolare circuito di Portimao ha dominato letteralmente la gara demolendo ancora una volta tutti gli avversari.

Unico brivido della gara al primo giro quando Carlos Sainz a sorpresa si era preso la testa della corsa per poi venire sorpassato poco dopo.

Grande prestazione di Charles Leclerc che con la sua Ferrari chiude ai piedi del podio in 4° posizione davanti a Pierre Gasly che è quinto e Carlos Sainz 6°.

A chiudere la top ten ci sono Sergio Perez 7°, Esteba Ocon 8°, Daniel Ricchiardo 9° e Sebastian Vettel 10° con l’altra Ferrari.

Ordine d’Arrivo Gran Premio del Portogallo di F1 2020:

CLASSIFICA PILOTI F1 2020:

1 HAMILTON L. 230

2 BOTTAS V. 161



3 VERSTAPPEN M. 147



4 RICCIARDO D. 78



5 PEREZ S. 68



6 NORRIS L. 65



7 ALBON A. 64



8 LECLERC C. 63



9 STROLL L. 57



10 GASLY P. 53



11 SAINZ JR C. 51



12 OCON E. 36



13 VETTEL S. 17



14 KVYAT D. 14



15 HULKENBERG N. 10



16 GIOVINAZZI A. 3



17 RAIKKONEN K. 2



18 GROSJEAN R. 2



19 MAGNUSSEN K. 1



20 LATIFI N. 0



21 RUSSELL G. 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2020:



1 Mercedes 391

2 Red Bull 211

3 Racing Point 120

4 McLaren 116

5 Renault 114

6 Ferrari 80

7 Alphatauri 67

8 Alfa Romeo Racing 5

9 Haas 3

10 Williams 0



