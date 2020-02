Orari Test Barcellona F1 2020: dove vederli

Dopo la prima manche dei test pre- stagionali di Barcellona di F1, siamo lieti di fornirvi gli orari per assistere alla seconda. Infatti, siamo tutti ancora più curiosi di assistere alla seconda settimana. Questa volta il circuito catalano ci darà dei risultati che immaginiamo saranno più attendibili. Le monoposto hanno già testato le loro capacità su un circuito reale e si sono misurate con gli avversari.

Le date che stavamo aspettando sono quelle fra il 26 ed il 28 febbraio. Infatti, la seconda tornata di prova per le monoposto si terrà, come la prima, per le tre giornate di giovedì, venerdì e sabato.

Mercedes W-11. Fonte: Twitter ufficiale F1

Orari Test Barcellona seconda settimana

Durante queste prove pre-stagionali che si terranno ancora una volta al Montmelò i team cercheranno delle conferme. Si partirà infatti dalla Mercedes, che tenterà di riconfermarsi leader per l’ennesima volta. La Ferrari, invece, dovrà riscattarsi in quanto a seguito delle prove deludenti delle prime tre giornate, il team di Maranello è chiamato a dare delle risposte adeguate e positive che possano far ben sperare per il nuovo Mondiale.

Ancora una volta, per assistere ai test pre-stagionali dovremo affidarci a Sky. Il canale, infatti, offrirà ai suoi clienti la possibilità di gustarsi ogni singolo minuto dei test grazie ad una diretta streaming e ai commenti Live che saranno attivi sul loro blog. Così sì che vi sembrerà di scendere in pista anche voi.

Le giornate sono mercoledì 26 febbraio, giovedì 27 febbraio e venerdì 28. Gli orari in cui le monoposto saranno in pista saranno dalle 9.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 .

Stadio Sport vi tiene aggiornati

Come già per la prima settimana, se non doveste seguire in diretta i test, ci pensiamo noi a tenervi aggiornati. Appuntamento ogni giorno alla fine dei test per saper immediatamente risultati, tempi e novità, in tempo reale.

