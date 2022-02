Olympiacos-Atalanta dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 24-2-2022

Dove vedere Olympiacos-Atalanta, match di ritorno degli spareggi di Europa League, Giovedì 24 Febbraio 2022 alle 18:45. Il match dello Stadio Geōrgios Karaiskakīs di Pireo sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è attesa al secondo e ultimo atto della fase di spareggio di Europa League.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, raggiungendo il terzo posto nel proprio girone, la Dea ha come obiettivo quello di fare bene in Europa, ma prima c’è da superare lo scoglio Olympiacos che già all’andata ha creato difficoltà.

Il primo confronto, in Italia, è stato positivo per i nerazzurri che non possono, però, essere tranquilli visto il risultato di 2-1.

I greci si sono dimostrati una squadra organizzata e temibile, tanto da passare in vantaggio con Soares per poi subire il ritorno dei bergamaschi con un bomber d’eccezione, ovvero Djimsiti.

La doppietta del centrale di difesa ha regalato all’Atalanta la possibilità di essere padrona del proprio destino e di poter amministrare il match stando, comunque, attenda a spiacevoli sorprese.

Olympiacos-Atalanta

Come vedere Olympiacos-Atalanta in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Olympiacos-Atalanta

Olympiacos-Atalanta Data: Giovedì 24 Febbraio 2022

Giovedì 24 Febbraio 2022 Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Calcio (canale 251), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Olympiacos Atalanta sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Olympiacos Atalanta

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Olympiacos Atalanta in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra l’Olympiacos di Pedro Martins e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:45 di Giovedì 24 Febbraio 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Georgios Karaiskakis di Pireo sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della Europa League come Sky Sport , Sky Calcio.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Olympiacos-Atalanta

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Olympiacos-Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Olympiacos-Atalanta

L’Olympiacos di Pedro Martins ospiterà l’Atalanta con un 3-4-3 che vede come perno centrale dell’attacco, quel Tiquinho Soares che già all’andata ha fatto male a Gasperini e squadra.

L’attaccante sarà assistito da Onyekuru e Masouras che giocheranno più larghi. Pochi dubbi per quanto riguarda gli altri reparti.

In porta gioca Vaclik con una difesa ben esperta formata da Cissè, Papastathopoulos e l’ex Napoli e Roma Manolas.

A centrocampo Lala, Reabciuk, Camara e M’Vila completeranno il reparto.

I bergamaschi rispondono con un 3-4-2-1 modificato a causa delle tante defezioni.

In attacco, infatti, non ci sarà nessun giocatore di ruolo, ma verranno reinventati Boga e Malinovskyi con quest’ultimo che agirà sulla trequarti scambiandosi di posizione con Koopmeiners.

In difesa non ci saranno modifiche con Musso tra i pali, Toloi, Demiral e Djimsiti, autore di una doppietta nel match d’andata, che giocheranno come titolari.

Maehle e Pezzella saranno gli esterni designati, con de Roon e Freuler a dare qualità al centrocampo.

Le probabili formazioni di Olympiacos-Atalanta

OLYMPIACOS (3-4-3): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cissè; Lala, M’Vila, A. Camara, Reabciuk; Masouras, Soares, Onyekuru. All. Pedro Martins.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Pezzella; Koopmeiners, Malinovskyi; Boga. All. Gasperini.

