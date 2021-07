Olio di enotera: proprietà, esperienze, opinioni, controindicazioni e dove comprarlo

Gli oli vegetali racchiudono il meglio delle piante o dai semi dai quali vengono estratti, fornendoci dei rimedi naturali efficaci contro i piccoli problemi di salute. Scopriamo l’olio di enotera!

I rimedi naturali realizzano trattamenti naturali destinati a gestire e/o a risolvere i piccoli disturbi che possono minare l’equilibrio psicofisico.

Tra i rimedi contro la sindrome mestruale, i disturbi della menopausa e i problemi della pelle spicca senza dubbio l’olio di enotera, un olio utilizzato con scopi medicinali sin dall’antichità.

Cos’è l’olio di enotera?

L’olio di enotera è un olio vegetale ricavato dai semi della pianta enotera (nome botanico Oenothera biennis) appartenente alla Onagraceae.

La “primula di sera” o “bella di notte” è tipica dei Paesi a clima temperato del continente europeo e del Nord America.

Si presenta con fusto elevato e robusto, foglie lisce e innervate con venature rosse, infiorescenze composte da assi principali fogliosi e fiori formato da cinque elementi e peduncolati che durano 30 ore.

Il nome botanico Oenothera biennis (proposto da Carl von Linné per richiamare l’uso della radice della pianta per aromatizzare alcuni vini) si lega al fatto che la pianta produce foglie e fusti nel primo anno e semi e fiori nel secondo anno.

Le proprietà dell’enotera pianta si conoscono sin dai tempi più antichi: i nativi americani la usavano come trattamento antinfiammatorio a livello topico mentre in Europa veniva considerata un rimedio naturale ad ampio raggio.

Olio di enotera: Proprietà e benefici

I primi a ricavare l’olio di semi di enotera furono Heiduschka e Lüft nel 1919 e da quel momento in poi questo olio vegetale è diventato un vero toccasana per alcuni disturbi.

Le proprietà dell’olio di enotera sono legate alla composizione chimica dei semi della pianta Oenothera biennis: acido linoleico, acido gammalinolenico, acido oleico, acido stearico e acido palmitico.

Questo significa che gli effetti benefici dell’olio di enotera derivano principalmente dal mix di acidi grassi Omega 3, Omega 6 e Omega 9. Ma a cosa serve l’olio di enotera? Quando assumere olio di enotera?

Pelle – Gli acidi grassi essenziali costituiscono i fosfolipidi delle membrane cellulari e per questo sostengono l’elasticità e la salute della pelle in caso di dermatite atopica, eczema atopico, eritema e scottature.

– Gli acidi grassi essenziali costituiscono i fosfolipidi delle membrane cellulari e per questo sostengono l’elasticità e la salute della pelle in caso di dermatite atopica, eczema atopico, eritema e scottature. Sindrome premestruale – Il mix di acidi grassi essenziali dell’ olio di enotera influenza gli estrogeni in fase premestruale. Per questo è utile per contrastare i sintomi della sindrome premestruale (sbalzi di umore, irritabilità, ritenzione idrica e altri).

– Il mix di acidi grassi essenziali dell’ influenza gli in fase premestruale. Per questo è utile per contrastare i sintomi della sindrome premestruale (sbalzi di umore, irritabilità, ritenzione idrica e altri). Menopausa – È possibile usare l’ olio di enotera in menopausa per lenire i sintomi che accompagnano questo momento delicato della vita di una donna.

– È possibile usare l’ in per lenire i sintomi che accompagnano questo momento delicato della vita di una donna. Cisti mammarie – La composizione di questo olio vegetale si rivela capace di bloccare la formazione delle cisti mammarie benigne e di limitare le possibili recidive dopo la rimozione chirurgica.

– La composizione di questo olio vegetale si rivela capace di bloccare la formazione delle cisti mammarie benigne e di limitare le possibili recidive dopo la rimozione chirurgica. Fluidificazione del sangue – Il fatto che i principi attivi riescano a fluidificare il sangue permette di tenere sotto controllo le conseguenze del colesterolo.

– Il fatto che i principi attivi riescano a fluidificare il sangue permette di tenere sotto controllo le conseguenze del colesterolo. Osteoporosi – Questo olio vegetale promuove la mineralizzazione delle ossa e riduce i problemi legati alla fragilità dovuta all’osteoporosi.

– Questo olio vegetale promuove la mineralizzazione delle ossa e riduce i problemi legati alla fragilità dovuta all’osteoporosi. Peso – L’olio di enotera fa ingrassare ? No, anzi si rivela capace di riattivare le cellule lipidiche del grasso bruno, quelle deputate alla funzione brucia grassi. La concentrazione di acido gamma-linolenico riesce a bruciare circa il 25% delle calorie assunte.

– ? No, anzi si rivela capace di riattivare le cellule lipidiche del grasso bruno, quelle deputate alla funzione brucia grassi. La concentrazione di acido gamma-linolenico riesce a bruciare circa il 25% delle calorie assunte. Capelli – In molti non sanno che l’olio di enotera è un toccasana per i capelli in quanto stimola lo sviluppo di nuovi capelli e fortifica la struttura dal suo interno. Inoltre sfiamma eventuali infiammazioni.

Modalità d’uso

L’olio di enotera può essere acquistato in erboristeria, negozi specializzati oppure online sotto forma di prodotti per uso interno e prodotti per uso interno.

Uso interno – L’ olio di enotera si trova sotto forma di capsule e olio, ma la terapia cambia in base al tipo di prodotto. Per esempio si consigliano 1-3 capsule e mezzo cucchiaino di olio al giorno.

si trova sotto forma di e olio, ma la terapia cambia in base al tipo di prodotto. Per esempio si consigliano 1-3 capsule e mezzo cucchiaino di olio al giorno. Uso esterno – Se per uso esterno si presenta sotto forma di olio e crema (cura dei disturbi della pelle) oppure oleolito miscelato ad altri oli vegetali (azione antinfiammatoria a livello topico).

Olio di enotera: Controindicazioni

L’uso dell’olio di enotera non riserva controindicazioni o effetti collaterali particolari, ma potrebbe comportare senso di nausea, mal di testa e reazioni allergiche in caso di sovradosaggio.

Non si dovrebbero mai superare i dosaggi consigliati perché altrimenti si rischia di alterare il rapporto tra acidi grassi Omega 3 e acidi grassi Omega 6 (5 a 3). Il rischio? Quello di rovinare il sistema cardiovascolare.

È sconsigliato l’uso di olio di enotera in gravidanza e allattamento a causa della sua influenza sull’assetto ormonale e in caso di problemi di natura convulsiva per via della sua capacità di ridurre il limite convulsivo nelle persone affette da tali disturbi.

In ultimo, ma non per importanza, gli eccipienti dell’olio di enotera potrebbero influenzare i principi attivi di anticoagulanti, anticonvulsivanti, eparina, trombolitici e antiaggreganti piastrinici.

Come scegliere l’olio di enotera

In commercio esistono tantissimi prodotti a base di olio di enotera e questa varietà potrebbe causare dubbi in assenza di punti di riferimento.

Gusto – È bene considerare che l’ olio di enotera ha un sapore variabile da leggero ad amaro intenso mentre le capsule hanno un gusto neutro.

– È bene considerare che l’ ha un sapore variabile da leggero ad amaro intenso mentre le capsule hanno un gusto neutro. Dosaggio – Il dosaggio dipende dal tipo di prodotto, ma in linea di massima resta tra il mezzo cucchiaino di olio e 1-3 capsule. La scelta dipende dalle abitudini di assunzione degli integratori.

– Il dosaggio dipende dal tipo di prodotto, ma in linea di massima resta tra il mezzo cucchiaino di olio e 1-3 capsule. La scelta dipende dalle abitudini di assunzione degli integratori. Conservazione – A fare la differenza sono anche le indicazioni di conservazione: nel frigo per l’olio e in un luogo fresco, asciutto e buio per le capsule.

– A fare la differenza sono anche le indicazioni di conservazione: nel frigo per l’olio e in un luogo fresco, asciutto e buio per le capsule. Allergeni – Le persone allergiche dovrebbero controllare l’etichetta di ogni prodotto per scongiurare la presenza di eventuali allergeni (arachidi, soia e altri).

– Le persone allergiche dovrebbero controllare l’etichetta di ogni prodotto per scongiurare la presenza di eventuali allergeni (arachidi, soia e altri). Vitamina E – Alcuni prodotti a base di olio di enotera vantano un extra di vitamina E destinato a migliorare l’attività dell’olio vegetale e conservare le sue proprietà nel tempo.

– Alcuni prodotti a base di vantano un extra di vitamina E destinato a migliorare l’attività dell’olio vegetale e conservare le sue proprietà nel tempo. Prezzo – Il prezzo dell’olio di enotera dipende dalle caratteristiche e della marca, ma resta accessibile. Per avere a disposizione un ottimo rapporto qualità/varietà/prezzo si può fare affidamento sulle proposte online.

Migliori prodotti con olio di enotera su Amazon

Qual è il miglior olio di enotera? Semplicemente quello che per caratteristiche, forma di somministrazione e budget risponde meglio alle esigenze individuali.

L’olio di enotera dove conviene comprarlo? È possibile acquistare l’olio di enotera in erboristeria, farmacia e negozi specializzati oppure sfruttare i vantaggi dell’acquisto online.

Chi si chiede dove si può comprare l’olio di enotera deve sapere che Amazon offre tantissimi prodotti con corredati di informazioni e prezzi vantaggiosi.

A questo si aggiunge che ogni prodotto a base di olio di enotera è corredato di esperienze e opinioni rilasciate da parte di chi l’ha già acquistato.

Non solo olio di enotera Solgar. Per aiutarvi a trovare il miglior olio di enotera su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati dai consumatori.

Offerta Olio di Enotera con Vitamina E | 1000 mg x 200 Capsule | Alta Qualità : 10% GLA, Pressato a Freddo | Equilibrio ormonale delle donna | Salute della pelle e delle ossa | 100% Naturale | di Zenement OLIO DI ENOTERA DI ALTA QUALITÀ, PRESSATO A FREDDO, 1000 mg per perla, con acido gamma-linolenico al 10% (GLA). Buono per la nutrizione delle donne e aiuta a mantenere la pelle e le ossa sane.

FORMULA con Olio di Enotera (Primula) 10% GLA (Spremuto a Freddo) 1000 mg, Vitamina E Naturale 67% (D-alfa tocoferolo) 20 mg.

QUALITÀ PREMIUM CON MASSIMA QUANTITA' DI GLA (Acido Gamma Linolenico) 100 mg per perla (10% del massimo tra concorrenza).

100% NATURALE: utilizziamo ingredienti non GMO, senza conservanti o coloranti. Senza glutine, latticini, soia, lievito, dolcificanti o aromi artificiali. Seguiamo il rigoroso protocollo di buone pratiche di produzione (GMP in inglese).

SODDISFAZIONE GARANTITA DEL 100%: Se non sei completamente soddisfatto, ti rimborseremo i tuoi soldi!

Olio di enotera 1000mg aggiunto con vitamina E e B6 90 Softgels - Supporta livelli di ormoni bilanciati, salute mestruale nelle donne - Prodotto nel Regno Unito | Standard GMP di Prowise Healthcare 👉 Perché acquistare Prowise Evening Primrose Oil - Prowise Evening Primrose Oil 1000mg ogni softgel è stato aggiunto con vitamina E e B6.

👉 Benefici - L'olio di enotera è rinomato per i suoi benefici. È usato più comunemente per mantenere l'equilibrio ormonale femminile per tutto il mese fornendo 90 mg di GLA per Softgel.

👉 L'acido gamma linolenico (GLA) regola la produzione del corpo di prostaglandine, sostanze simili agli ormoni che agiscono come messaggeri chimici tra le cellule.

👉 Cassetta delle lettere e imballaggio adatto ai viaggi - In Prowise pensiamo in modo innovativo e ci piace sempre concentrarci su come rendere la vita facile ai nostri clienti, specialmente quando non sono a casa o in viaggio. Dopo aver svolto ricerche approfondite, siamo arrivati ​​al confezionamento di bottiglie piatte che era ancora un'idea abbastanza nuova quando abbiamo lanciato e ora ci sono molte altre aziende che stanno seguendo lo stesso packaging.

👉 Garanzia di rimborso - Siamo così sicuri del nostro prodotto che dopo aver terminato l'intero pacchetto di prodotti se i clienti non vedono alcun risultato, senza fare alcuna domanda, rimborseremo immediatamente.

Olio di enotera - 180 capsule - Altamente dosato con 2000 mg per dose giornaliera - Premium: 10% acido gamma-linolenico GLA, con vitamina E naturale e pressato a freddo OTTIMA PRESTAZIONE DI PREZZO: 180 capsule softgel ad alto dosaggio in una pratica fornitura di 3 mesi (90 giorni di utilizzo). Particolarmente dosato con 2000 mg di olio di enotera spremuto a freddo per dose giornaliera (2 capsule).

MATERIA PRIMA PREMIUM: Le nostre capsule di olio di enotera contengono il 10% di GLA (acido gamma linolenico) che corrisponde a 200 mg per porzione giornaliera (2 capsule). Inoltre, le nostre capsule contengono vitamina E naturale. Per ottenere la materia prima, il nostro olio di enotera viene spremuto a freddo dai semi di enotera appena usciti dal mulino. Questo è l'unico modo per garantire che tutti i preziosi ingredienti siano completamente conservati.

SENZA ADDITIVI INDESIDERATI: Le nostre capsule sono prive di stearato di magnesio, aromi, coloranti, stabilizzatori, riempitivi, naturalmente anche senza OGM, senza lattosio, senza glutine e senza conservanti.

PUREZZA TESTATA IN LABORATORIO: testato da un laboratorio indipendente per ceppi e contaminanti, come metalli pesanti, muffe, E. Coli, Salmonella e altri criteri di test rilevanti.

PRODUZIONE & LA TUA SODDISFAZIONE: La gamma Vit4ever comprende numerosi integratori alimentari ad un giusto rapporto qualità -prezzo. Tutti i prodotti sono realizzati con materie prime di alta qualità ed esclusivamente in fabbriche certificate UE. I nostri siti di produzione comprendono la Germania e i Paesi Bassi. Se non sei soddisfatto del nostro prodotto, o se hai bisogno di aiuto e consigli, contattaci.

Olio di Enotera 200 Perle Spremuto a Freddo 2000 mg 10% GLA con Vitamina E. Equilibrio Ormonale, Menopausa e Sindrome Premenstruale. Antiossidante Per la Pelle, Capelli e Unghie N2 Natural Nutrition 🌼AIUTA L'EQUILIBRIO ORMONALE, LA MENOPAUSA E LA SINDROME PREMESTRUALE (PMS): L'olio di enotera naturale di N2 Natural Nutrition e l'integratore di vitamina E possono aiutare ad alleviare i sintomi premestruali (PMS) e Menopausa, così come il Dolore Mestruale e le Vampate di Calore. Può aiutare a ripristinare l'equilibrio ormonale del corpo per tutto il mese.

💖ANTIOSSIDANTE, RICCA DI OMEGA 6, FAVORISCE IL SISTEMA CARDIOVASCOLARE: L'integratore di olio di enotera, estratto spremuto a freddo, contiene vitamina E che può aiutare a prevenire l'invecchiamento cutaneo, mantenendo la pelle idratata e favorendo la sua elasticità , oltre ad essere benefico per le unghie, le ossa e il sistema cardiovascolare.

💊CAPSULE SOFTGEL SENZA MAGNESIO STEARATO, GLUTINE E LATTOSIO: il nostro Integratore Olio di Enotera viene fornito in capsule Softgel al posto delle compresse per fornire la massima concentrazione e purezza, minimizzando l'uso di agglomerati, massimizzando l'assorbimento dei principi attivi e riducendo le irritazioni intestinali.

🌿OLIO DI ENOTERA 100% NATURALE: integratori 100% naturali, prodotti in laboratori CE, conformi ai rigorosi standard e processi produttivi ISO 9001, FDA americana, GMP (Buone Pratiche di Produzione). Tutti i nostri ingredienti sono privi di sostanze transgeniche.

📩GARANZIA DI SODDISFAZIONE: Per N2 Natural Nutrition la soddisfazione dei nostri clienti è la nostra raison d'être. Quindi, se avessi qualche domanda o suggerimento, non esitare a contattarci, il nostro team di nutrizionisti ed esperti sarà lieto di offrirti la migliore soluzione nel più breve tempo possibile.

Olio di Enotera 1000 mg Pressato a Freddo con 10% GLA e Vitamina E Naturale | 200 Softgel | Per l'equilibrio ormonale della donna e la salute de le articolazioni, le ossa, la pelle, capelli e unghie ❤️ FORMULA ECCELLENTE a base di Olio di Enotera 100% Naturale, pressato a freddo, con 10% di GLA (10 mg di Acido Gamma Linolenico Omega-6) e Vitamina E Naturale, che regola l'equilibrio ormonale della donna, riducendo i dolori mestruali e aiutando a mantenere sane le articolazioni, le ossa, la pelle, i capelli e le unghie. GRANDE QUANTITÀ DI PRODOTTO AL MIGLIOR PREZZO: Offriamo 200 softgel di olio vegetale per bottiglia, più di 6 mesi di fornitura.

🔝 IL MIGLIORE OLIO DI ENOTERA: A base di Olio di Enotera 100% Naturale con 10% di GLA (10 mg di Acido Gamma Linolenico) responsabile delle proprietà terapeutiche del prodotto. Abbiamo anche aggiunto 20 mg di Vitamina E, un potente antiossidante che penetra nelle membrane cellulari, proteggendole dai danni ossidativi. Offriamo il prodotto in formato softgel per garantire una biodisponibilità e un assorbimento ottimali.

🌿 MASSIMA QUALITÀ E GARANZIA AL 100%: Il nostro prodotto è 100% naturale, senza glutine, senza lattosio, senza soia, senza stearato di magnesio, senza zucchero, senza conservanti o coloranti, senza aromi aggiunti e senza OGM (Non transgenici). PRODOTTO IN EUROPA sotto GMP (Good Manufacturing Practice) e ISO 22000. Hivital Foods è registrato in AECOSAN con il numero 26.019181B

👌 SODDISFAZIONE GARANTITA al 100%. Se non siete completamente soddisfatti, vi rimborseremo i soldi!

💰 OFFERTE E PROMOZIONI: Non perdetevi i nostri sconti all'ingrosso e le nostre offerte speciali. Se siete già clienti di Hivital e volete provare questo prodotto, scriveteci e vi invieremo un buono sconto.

Olio di Enotera 1000 mg - 120 capsule - 4 mesi di trattamento - SimplySupplements ESTRATTO DI SEMI DI ENOTERA: L'olio contenuto in queste capsule soft-gel viene estratto dai semi della stessa pianta.

RICCA FONTE DI GLA: Questo integratore fornisce 90 mg di acido gamma linolenico (GLA) ricavato dall'estratto di enotera.

4 MESI DI DURATA: Questa confezione da 120 capsule ha una durata di quattro mesi se si assumono da una a tre capsule al giorno.

QUALITÀ GARANTITA: Tutti i nostri integratori vengono realizzati in Europa seguendo gli standard GMP.

Olio di Enotera 1000mg con Vitamine D and E | 10% GLA Acido Gamma-Linolenico per Donne | Contribuisce al mantenimento di Ossa e Muscoli | Senza OGM | 120 Perle Nutralie OLIO DI ENOTERA: Una delle caratteristiche dell'Olio di Enotera Complex di Nutralie è che ha il 10% di GLA, acido gamma-linolenico. Questo è un acido grasso essenziale che si ottiene dai semi di alcune piante come l'enotera ed è contenuto nelle perle.

VITAMINE E & D: Nella formula del nostro Olio di Enotera Complex troviamo la vitamina E che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Inoltre, la vitamina D presente anche nella formula, interviene nel processo di divisione delle cellule. Ideale per le donne che vogliono evitare lo stress ossidativo.

OSSA E MUSCOLI: L'Olio di Enotera Complex contiene nella sua formula la vitamina D che contribuisce al mantenimento di ossa e denti normali, così come al mantenimento della normale funzione muscolare. Inoltre, la vitamina D contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del calcio così come al mantenimento di livelli normali di calcio nel sangue.

PER LE DONNE: L'Olio di Enotera di Nutralie presenta un numero di ingredienti specifici per fare una formula con effetti benefici.

QUALITÀ NUTRALE: Il nostro Olio di Enotera è stato prodotto secondo un processo controllato e certificato seguendo i più severi protocolli di qualità , dall'origine al prodotto finito.

Migliori Bookmakers AAMS