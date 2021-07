Olimpiadi Tokyo 2021, risultati nuoto: Burdisso bronzo nei 200 farfalla

Storica medaglia nel nuoto per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021: Federico Burdisso conquista un bronzo nei 200 farfalla. Delude la Quadarella, solo quinta nei 1500. Federica Pellegrini chiude con il settimo tempo la sua ultima gara olimpica.

Arriva un’altra medaglia nella notte italiana ai Giochi olimpici di Tokyo 2021: a regalarcela è Federico Burdisso che si mette il bronzo al collo nei 200 metri farfalla. Una medaglia storica per l’Italia, che mai aveva centrato il podio in questa specialità.

Nella piscina del Tokyo acquatics center Burdisso se l’è vista con il fuoriclasse magiaro Kristof Milak che, già detentore del record mondiale, nuotando in 1:51.25 ha fatto registrare il nuovo record olimpico. Secondo il giapponese Tomoru Honda, che con un crono di 1:53.73 ha preceduto Burdisso di quasi sette decimi (1:54.45).

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

La notte olimpica ha salutato anche l’ultima gara a cinque cerchi della “Divina” Federica Pellegrini. La campionessa veneta si è presentata ai blocchi di partenza della finale 200 stile libero con il settimo tempo fatto registrare in semifinale. Al cospetto delle campionesse d’oggi, la vecchia leonessa parte, forse per la prima volta in un’avventura olimpica, senza il peso delle pressioni. “Mi divertirò”, aveva dichiarato Federica, ed effettivamente l’ha fatto. La battaglia per l’oro si consuma davanti, dove incredibilmente cede la favoritissima Katie Ledecky (solo quinta in 1:55.21), mentre l’oro è appannaggio dell’australiana Titimus (nuovo record olimpico in 1:53.50). Sul podio anche la nuotatrice di Hong Kong Siobnah Haughey, seconda in 1:53.92, mentre terza è la canadese Penny Oleksiak in 1:54.70.

In quanto a Federica, il suo è solo il settimo tempo (1:55.91), ma tanto le basta per centrare il record delle cinque finali olimpiche consecutive (mai conseguito da una donna) e lasciare i Giochi evitando lo smacco dell’ultimo posto.

Delusioni giungono invece dai 1500 stile libero femminile e dalla staffetta maschile 4X200. Simona Quadarella, attesa in quella che è la sua distanza, deve arrendersi proprio alla Ledecky, per nulla turbata dal risultato ottenuto nei 200, e giunge soltanto quinta alla sua prima partecipazione olimpica. Sfiorano soltanto la medaglia di bronzo i ragazzi della 4X200: Stefano Ballo, Matteo Ciampi, Filippo Megli e Stefano Di Cola sono sul podio virtuale all’inizio della quarta frazione, ma poi subiscono la rimonta di Australia (terza) e Stati Uniti, chiudendo la gara in quinta posizione. Sfuma così la seconda medaglia per una staffetta, ma il nuoto ha già regalato tre allori al medagliere di questa edizione, e altri potrebbero venirne.

