Olimpiadi Tokyo 2021, Paltrinieri terzo nel nuoto di fondo

Olimpiadi Tokyo 2021, Gregorio Paltrinieri è bronzo nel nuoto di fondo. Vittoria per Florian Wellbrock.

Gregorio Paltrinieri mostra di avere le stimmate del campione: nonostante la marcia di avvicinamento fosse stata segnata da una mononucleosi che aveva gettato parecchie ombre sulle sue reali possibilità, il nuotatore carpigiano chiude le sue Olimpiadi Tokyo 2021 con una doppia medaglia.

Dopo l’argento negli 800 metri stile libero, arriva il bronzo nel nuoto di fondo. Maratona da 10 chilometri nelle acque del parco marino di Odaiba, che hanno premiato la grande cavalcata del tedesco Florian Wellbrock. Il bronzo dei 1500 stile mette in mostra tutte le sue immense qualità da fondista, stacca i rivali sin dalla partenza e con un passo da grande regolarista va a toccare per primo la piastra dopo in un’ora, 48 minuti e 33 secondi.

Gregorio Paltrinieri, bronzo nella 10 km di fondo e argento negli 800 sl alle Olimpiadi Tokyo 2021. Foto presa dall’account Twitter ufficiale della FIN.

Paltrinieri parte nella pancia del gruppo, come aveva fatto Rachele Bruni nella prova femminile di ieri. Rispetto alla fiorentina, però, Greg ha cominciato a recuperare subito metri, tanto da dimezzare il proprio svantaggio dalla testa della corsa, recuperando ben 15 secondi tra il primo e il terzo chilometro.

Svantaggio che si riduce sino ai 5 secondi a circa tre chilometri dal traguardo, ma Wellbrock non accenna a mollare e presto si capisce che la gara andrà fatta sull’ungherese Rasozvsky, per l’argento. Paltrinieri e il magiaro arrivano quasi appaiati nel rettilineo finale che porta alle piastre, ma Rasozvsky prende 4-5 metri di margine sufficienti per garantirgli la piazza d’onore. Greg può comunque ritenersi soddisfatto: il terzo posto vale la seconda medaglia in questi Giochi olimpici (terza in assoluto, se si considera l’oro nei 1500 a Rio). Il fondo azzurro festeggia la prima medaglia olimpica al maschile, dopo che nelle prime tre edizioni a trainare il movimento erano state le donne. Le medaglie sono ora 31: nel mirino c’è il record (36) sancito per la prima volta a Los Angeles, nel 1932.

