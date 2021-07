Olimpiadi Tokyo 2021: l’Italia del softball cede all’Australia sul filo del rasoio

Seconda sconfitta per l’Italia del softball alle Olimpiadi di Tokyo 2021. 1-0 per l’Australia maturato nel secondo inning, ma partita in bilico sino alla fine.

Non basta un finale al cardiopalmo per evitare la seconda sconfitta consecutiva: l’Italia del softball perde 1-0 contro l’Australia nel secondo match del round robin alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e si complica la vita in vista di una possibile chance per il bronzo.

Sconfitta maturata nel secondo inning a fronte dell’unico punto messo a segno dalla catcher Tsitsikronis. L’Italia gioca complessivamente meglio delle avversarie (un doppio gioco, una “rubata”, quattro giocatrici lasciate in base), ma la chiave dell’incontro sta proprio in un inizio di partita più solido da parte delle oceaniche, che grazie a un’ottima prova della lanciatrice Parnaby concedono poco o nulla alle azzurre in difesa.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Per la squadra di Pizzolini troppe eliminazioni in prima base (ben sette in quattro inning), che hanno concesso all’Australia di far scorrere il gioco agevolmente. La gara difatti si è infiammata nelle ultime due riprese. Al sesto inning, Koutsoyanopoulos ha conquistato due basi prima che le eliminazioni di Fama e Carosone rendessero inutile qualsiasi tentativo di “casa-base”.

Nell’ultima ripresa, le azzurre si sono ritrovate a un passo dal baratro: eliminata Piancastelli al volo, e Filler in prima base, Giulia Longhi è riuscita a mettere in campo una valida e conquistare una base subito occupata da Fabrizia Marrone in qualità di pinch runner. Marrone ruba anche una seconda base, e Parnaby concede una base-ball a Vigna. Potrebbe essere un momento di svolta della partita, ma Roberts, subentrata al lancio, completa uno strike-out su Gasparotto e cancella le speranze di rimonta italiane.

Dopodomani la gara contro il Giappone, proibitiva sulla carta. L’Italia ha ancora tre chances di agguantare il quarto posto nel round robin, che le permetterebbe di disputare la finale per il bronzo. La fiammella deve rimanere accesa.

