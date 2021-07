Olimpiadi Tokyo 2021, i risultati delle azzurre in gara: si ferma ai quarti l’avventura della sciabola femminile.

Quarta giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2021: il piatto forte per la selezione azzurra è stata la scherma. Le donne sono scese in pedana nella specialità della spada, ma nessuna è riuscita a centrare una medaglia. Le maggiori speranze erano riposte in Rossella Fiamingo, la cui avventura si è fermata ai quarti di finale contro l’estone Katrina Lehis (poi medaglia di bronzo). La stessa Lehis ha eliminato Mara Navarria agli ottavi, mentre Federica Isola si è dovuta fermare ai quarti di finale contro la cinese Sun Yiwen, poi vincitrice del torneo.

Ottimi responsi arrivano dal nuoto, dove nei 400 misti Ilaria Cusinato strappa il pass per la finale con il quarto tempo nella sua batteria. Si ferma invece ai sedicesimi di finale l’avventura di Francesca Miani nel torneo femminile di judo (categoria 48 kg), eliminata dall’atleta di Tapei Lin Chen-Hao.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Negli sport a squadre, sconfitta prevedibile per l’Italia del softball contro il Giappone padrone di casa (5-0), mentre le ragazze del basket 3X3 collezionano una vittoria (15-14 alla Mongolia) e una sconfitta (19-16 dalla Francia) nella giornata inaugurale del loro torneo. Nella notte italiana tocca alla coppia dello skeet, Chiara Cainero e Diana Bacosi aprire la rassegna del tiro a volo.

