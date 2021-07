Olimpiadi Tokyo 2021, diretta tv e streaming di domani, 30 luglio

Olimpiadi Tokyo 2021: diretta tv e streaming della giornata di domani, 30 luglio.

Le Olimpiadi Tokyo 2021 hanno regalato all’Italia altre quattro medaglie quest’oggi: dopo lo storico oro del doppio pesi leggeri femminile centrato da Valentina Rodini e Federica Cesarini, è arrivato il bronzo nel doppio pesi leggeri maschile, conquistato da Pietro Ruta e Stefano Oppo; l’argento di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero, secondo solo allo statunitense Robert Finke; infine, il bronzo delle ragazze del fioretto, Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini ed Erica Cipressa, che forse avrebbero potuto fare ancora meglio se non si fossero fatte rimontare in semifinale dalla Francia.

Domani giornata ancora una volta dedicata principalmente al nuoto, con Federico Burdisso che cercherà il bis olimpico nei 100 farfalla dopo il bronzo nei 200; Margherita Panziera sarà impegnata nei 200 dorso e Simona Quadarella negli 800 stile libero. In pedana scendono i ragazzi della spada per la prova a squadre, mentre nel tiro con l’arco Lucilla Boari, che oggi ha giustiziato la compagna di squadra Chiara Rebagliati, partirà dagli ottavi di finale per giocarsi l’oro.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2021 (foto da: wikimedia.org)

Olimpiadi Tokyo 2021: il programma di domani, 30 luglio

Ore 0:30 – GOLF maschile (secondo giro)

Ore 0:45 – CANOTTAGGIO singolo maschile (finale F)

Ore 0:55 – CANOTTAGGIO singolo femminile (finale F)

Ore 1:05 – CANOTTAGGIO singolo maschile (finale E)

Ore 1:15 – CANOTTAGGIO singolo femminile (finale E)

Ore 1:25 – CANOTTAGGIO singolo di coppia femminile (finale D)

Ore 1:30 – EQUITAZIONE individuale e a squadre dressage (prima sessione)

Ore 1:35 – CANOTTAGGIO singolo maschile (finale D)

Ore 1:45 – CANOTTAGGIO singolo femminile (finale C)

Ore 1:55 – CANOTTAGGIO singolo maschile (finale C)

Ore 2:00 – ATLETICA maschile 3000 metri siepi (batterie)

Ore 2:00 – TIRO A SEGNO femminile 25 metri pistola (qualificazioni)

Ore 2:00 – BADMINTON singolo femminile (quarti di finale)

Ore 2:00 – BADMINTON femminile doppio misto (FINALE BRONZO)

Ore 2:00 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 2:00 – RUGBY A 7 femminile (gironi)

Ore 2:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 2:00 – VOLLEY maschile Canada-Ecuador

Ore 2:05 – CANOTTAGGIO singolo femminile (finale B)

Ore 2:15 – CANOTTAGGIO singolo maschile (finale B)

Ore 2:15 – ATLETICA maschile salto in alto (qualificazioni)

Ore 2:30 – RUGBY A SETTE femminile (gironi)

Ore 2:30 – TIRO CON L’ARCO femminile (ottavi di finale)

Ore 2:30 – HOCKEY SU PRATO femminile Sudafrica-Germania

Ore 2:33 – CANOTTAGGIO singolo femminile (FINALE)

Ore 2:45 – CANOTTAGGIO singolo maschile (FINALE)Ore 2:55 – ATLETICA femminile 800 metri (batterie)

Ore 3:00 – RUGBY A SETTE femminile (gironi)

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 3:00 – HOCKEY SU PRATO maschile Australia-Spagna

Ore 3:00 – BASKET femminile Belgio-Porto Rico (gironi)

Ore 3:00 – SCHERMA maschile spada a squadre (ottavi di finale)

Ore 3:00 – CICLISMO BMX maschile racing (semifinali)

Ore 3:05 – CANOTTAGGIO otto femminile (FINALE)

Ore 3:15 – CANOTTAGGIO otto maschile (FINALE)

Ore 3:15 – CICLISMO BMX femminile racing (semifinali)

Ore 3:30 – NUOTO maschile 100 metri farfalla (semifinali)

Ore 3:30 – RUGBY A SETTE femminile (gironi)

Ore 3:41 – NUOTO femminile 200 metri rana (FINALE)

Ore 3:50 – NUOTO maschile 200 metri dorso (FINALE)

Ore 3:55 – ATLETICA maschile 400 metri ostacoli (batterie)

Ore 3:59 – NUOTO femminile 100 metri stile libero (FINALE)

Ore 4:00 – JUDO maschile +100kg (eliminatorie)

Ore 4:00 – JUDO femminile +78kg (eliminatorie)

Ore 4:00 – BOXE femminile -60kg (ottavi di finale)

Ore 4:00 – RUGBY A SETTE femminile (gironi)

Ore 4:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 4:00 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 4:05 – VOLLEY maschile Brasile-Usa

Ore 4:16 – NUOTO maschile 200 metri misti (FINALE)

Ore 4:20 – ATLETICA maschile lancio del disco (qualificazioni)

Ore 4:25 – SCHERMA spada maschile a squadre (quarti di finale)

Ore 4:30 – RUGBY A SETTE femminile (gironi)

Ore 4:35 – NUOTO femminile 200 metri dorso (semifinali)

Ore 4:40 – ATLETICA femminile 100 metri femminili (batterie)

Ore 4:40 – CICLISMO BMX maschile racing (FINALE)

Ore 4:45 – HOCKEY SU PRATO femminile Irlanda-India

Ore 4:50 – CICLISMO BMX femminile racing (FINALE)

Ore 5:00 – BASEBALL maschile preliminari

Ore 5:00 – VELA maschile 49er (regate)

Ore 5:00 – VELA femminile Laser Radial (regate)

Ore 5:00 – VELA maschile 470 (regate)

Ore 5:00 – TENNIS singolo maschile (semifinali)

Ore 5:00 – TENNIS doppio maschile (FINALE BRONZO E FINALE ORO)

Ore 5:00 – TENNIS doppio misto (semifinali)

Ore 5:03 – BOXE femminile -69kg (quarti di finale)

Ore 5:10 – VELA femminile 470 (regate)

Ore 5:15 – HOCKEY SU PRATO maschile Canada-Sudafrica

Ore 5:24 – JUDO maschile +100kg (ottavi di finale)

Ore 5:24 – JUDO femminile +78kg (ottavi di finale)

Ore 5:36 – BOXE maschile -69kg (quarti di finale)

Ore 6:00 – GINNASTICA ARTISTICA trampolino femminile (qualificazioni)

Ore 6:06 – BOXE maschile -81kg (quarti di finale)

Ore 6:12 – JUDO maschile +100kg (quarti di finale)

Ore 6:12 – JUDO femminile +78kg (quarti di finale)

Ore 6:39 – BOXE maschile -91kg (quarti di finale)

Ore 6:40 – SCHERMA maschile spada a squadre (semifinali)

Ore 6:40 – BASKET femminile Usa-Giappone (gironi)

Ore 7:00 – TIRO A SEGNO femminile pistola 25 metri (FINALE)

Ore 7:00 – PALLANUOTO femminile Sudafrica-Olanda

Ore 7:00 – CANOA maschile k1 (semifinali)

Ore 7:15 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 7:20 – VOLLEY maschile Giappone-Polonia

Ore 7:45 – TIRO CON L’ARCO femminile (quarti di finale)

Ore 7:50 – GINNASTICA ARTISTICA trampolino femminile (FINALE)

Ore 8:00 – TUFFI femminili 3 metri trampolino (preliminari)

Ore 8:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 8:30 – PALLANUOTO femminile Usa-Russia

Ore 8:30 – BADMINTON singolo femminile (quarti di finale)

Ore 8:30 – BADMINTON doppio maschile (semifinali)

Ore 8:30 – BADMINTON doppio misto (FINALE ORO)

Ore 8:45 – TIRO CON L’ARCO femminile (semifinali)

Ore 9:00 – CANOA maschile K1 (FINALE)

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 9:15 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 9:25 – VOLLEY maschile Argentina-Tunisia

Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO femminile (FINALE BRONZO)

Ore 9:45 – TIRO CON L’ARCO femminile (FINALE ORO)

Ore 10:00 – CALCIO femminile (primo quarto di finale)

Ore 10:00 – JUDO femminile +78kg (ripescaggi)

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 10:17 – JUDO femminile +78kg (semifinali)

Ore 10:20 – BASKET femminile Francia-Nigeria (gironi)

Ore 10:30 – RUGBY A SETTE femminile (primo quarto di finale)

Ore 10:30 – EQUITAZIONE individuale e a squadre dressage (seconda sessione)

Ore 10:34 – JUDO maschile +100kg (ripescaggi)

Ore 10:51 – JUDO maschile +78kg (ripescaggi)

Ore 11:00 – CALCIO femminile (secondo quarto di finale)

Ore 11:00 – RUGBY A SETTE femminile (secondo quarto di finale)

Ore 11:08 – JUDO femminile +78kg (FINALE BRONZO)

Ore 11:20 – PALLANUOTO femminile Giappone-Ungheria

Ore 11:28 – JUDO femminile +78kg (FINALE ORO)

Ore 11:30 – RUGBY A SETTE femminile (terzo quarto di finale)

Ore 11:30 – SCHERMA spada maschile a squadra (FINALE BRONZO)

Ore 11:30 – HOCKEY SU PRATO maschile Giappone-India

Ore 11:39 – JUDO maschile +100kg (FINALE BRONZO)

Ore 11:59 – JUDO maschile +100kg (FINALE ORO)

Ore 12:00 – HOCKEY SU PRATO maschile Argentina-Nuova Zelanda

Ore 12:00 – NUOTO maschile 50 metri stile libero (batterie)

Ore 12:00 – NUOTO femminile 50 metri stile libero (batterie)

Ore 12:00 – NUOTO maschile 1500 metri stile libero (batterie)

Ore 12:00 – NUOTO femminile 4X100 metri staffetta mista (batterie)

Ore 12:00 – NUOTO maschile 4X100 metri staffetta mista (batterie)

Ore 12:00 – CALCIO femminile (terzo quarto di finale)

Ore 12:00 – BASEBALL maschile (gironi)

Ore 12:00 – ATLETICA femminile 5000 metri (qualificazioni)

Ore 12:00 – RUGBY A SETTE femminile (ultimo quarto di finale)

Ore 12:05 – ATLETICA femminile salto triplo (qualificazioni)

Ore 12:25 – ATLETICA maschile lancio del peso (qualificazioni)

Ore 12:30 – SCHERMA spada maschile a squadre (FINALE ORO)

Ore 12:30 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 12:40 – VOLLEY maschile Italia-Iran

Ore 12:50 – PALLANUOTO femminile Spagna-Australia

Ore 13:00 – ATLETICA staffetta mista 4X400 metri (batterie)

Ore 13:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile (FINALE BRONZO)

Ore 13:00 – CALCIO femminile (ultimo quarto di finale)

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 13:30 – ATLETICA maschile 10000 metri (FINALE)

Ore 13:45 – HOCKEY SU PRATO maschile Germania-Olanda

Ore 14:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile (FINALE ORO)

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 14:00 – BASKET femminile Cina-Australia (gironi)

Ore 14:15 – HOCKEY SU PRATO maschile Belgio-Gran Bretagna

Ore 14:30 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 14:45 – VOLLEY maschile Russia-Francia

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Olimpiadi Tokyo 2021, la diretta tv e streaming di domani, 30 luglio

La diretta delle Olimpiadi Tokyo 2021 è garantita, in chiaro, attraverso Rai 2, che dispone di 300 ore di diretta complessiva con una copertura giornaliera che va dall’1:00 alle 16:00. La piattaforma Discovery Plus offre, previo abbonamento, la diretta integrale di ciascun evento.

