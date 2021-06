Olanda-Ucraina: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 13-6-2021

Dove vedere Olanda-Ucraina, prima giornata del Gruppo C di Euro 2021, domenica 13 giugno alle 21:00. La partita Olanda-Ucraina sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

In campo hanno dato spettacolo, ora cercheranno di imporre il proprio nome anche nell’albo degli allenatori più vincenti della storia della propria nazionale.

Frank De Boer e Andriy Shevchenko inaugureranno il proprio Europeo in quella che, per molti, è la partita più interessante del Gruppo C che contrapporrà l’Olanda, alla talentuosa Ucraina.

Gli Orange arrivano a questo Europeo con la voglia di riscattare delle annate assolutamente inferiori alle aspettative e cercheranno di sopperire alla dura mancanza di Virgil Van Dijk con una difesa che, attualmente, detiene anche senza il fantastico interprete del Liverpool, tutti i riflettori.

I due “italiani” De Ligt e De Vrij rappresentano un potenziale muro invalicabile per le difese avversarie e sono il fulcro di una nazionale giovane che può divertire il pubblico grazie alle giocate di De Jong o i colpi di Depay.

Di fronte, però, c’è una nazionale altrettanto ambiziosa che vuole legittimare il grandissimo girone di qualificazione che ha sancito il primo posto dei gialloblu ai danni della più quotata nazionale del Portogallo.

Tra giovani di enorme talento come Zinchenko, Malinovski o Tsygankov; e vecchi leoni come Pyatov, la nazionale ucraina espone al meglio l’idea offensiva e divertente di gioco che “Sheva” vuole proporre.

L’impressione è che il primato del girone passerà proprio da questa partita che rischia di essere già decisiva per l’economia di tutto l’Europeo.

Ultime formazioni di Olanda-Ucraina

L’Olanda schiererà un 3-5-2 con Maarten Stekelenburg titolare in porta e una difesa che si comporrà con tre difensori centrali, quali, Akè, che presumibilmente giocherà anche largo, De Ligt e De Vrij.

Dumfries sarà l’esterno con maggiori compiti difensivi, mentre dal lato opposto ci penserà Wijndal a spingere con Wijnaldum, De Jong e Van De Beek a giocare al centro.

Weghorst sarà la punta titolare insieme a Memphis Depay.

L’Ucraina schiererà un classico 4-4-2 con Pyatov in porta, preferito ai tanti giovani interpreti in rosa, Matviyenko e Zabarnyi al centro della difesa; Karavaev e Mykolenko saranno i terzini mentre a centrocampo c’è molta qualità.

Zinchenko e Tsygankov partiranno dagli esterni con Stepanenko e Malinovskyi interni di centrocampo. Ci penseranno Yaremchuk e Marlos a presidiare l’attacco.

Probabili formazioni di Olanda-Ucraina

Olanda (3-5-2): Stekelenburg; Akè, De Ligt, De Vrij; Dumfries, Wijnaldum, de Jong, van de Beek, Wijndal; Weghorst, Depay

Ucraina (4-4-2): Pyatov; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko, Malinovskyi, Tsygankov; Yaremchuk, Marlos

Come vedere Olanda-Ucraina in Diretta TV e Streaming

Partita: Olanda-Ucraina

Olanda-Ucraina Data: 13 giugno 2021

13 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256) Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Sarà possibile vedere il match tra l’Olanda di Frank De Boer e l’Ucraina di Andriy Shevchenko, con calcio d’inizio programmato per le ore 20:45 di Domenica 23 Maggio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match della Johan Cruijff ArenA sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto di Euro 2021 come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Olanda-Ucraina

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Olanda-Ucraina in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Olanda-Ucraina

Nona presenza alle fasi a gironi degli Europei per l’Olanda che nel 1988 ha alzato al cielo la coppa.

Per l’Ucraina, invece, si tratta solo della terza apparizione che avviene, tra l’altro, consecutivamente alle prime due del 2012 e 2016.

Migliori Bookmakers AAMS