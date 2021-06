Olanda-Repubblica Ceca dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 27-6-2021

Dove vedere Olanda-Repubblica Ceca, Ottavi di Finale di Euro2021, domenica 27 giugno alle 18:00. La partita Olanda-Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta su SKY e sulla RAI.

L’ottavo di finale che andrà in scena domenica alla Puskas Arena è un ritorno di due Nazionali fin troppo discontinue nella loro storia, ad un match di altissimo profilo che per una potrebbe voler dire rinascita, mentre per l’altra una autentica impresa.

L’Olanda di De Boer ha dimostrato, durante la fase a gironi, di essere una selezione concreta e divertente che sta cercando, grazie alla forza del gruppo e ad un gioco molto offensivo, di imporre nuovamente il buon nome degli Orange su questa competizione.

Finita l’era dei vari Van Baster e Van Nistelrooy, l’Olanda punta sulla coralità e sulla capacità di inserimento dei suoi giocatori, oltre che alla leadership e la manifesta superiorità calcistica di un giocatore come Memphis Depay, vera colonna portante della squadra.

Il tabellone è stato, sulla carta, benevolo agli “Orange” che avrebbero l’occasione di poter incontrare una delle big solo in caso di eventuale semifinale, ma per farlo dovrà affrontare nazionali vogliose di riscatto e con la certezza di non avere nulla da perdere.

Se l’Olanda arriva da favorita e con qualche pressione in più su questo match, la Repubblica Ceca è conscia del fatto che ogni passo in più che verrà fatto da questo punto in poi, sarà una sorta di impresa.

Anche in questo caso, sono finiti i tempi in cui la rappresentativa ceca poteva schierare in campo giocatori geniali come Pavel Nedved, Milan Baros, Tomas Rosicky o Petr Cech; ma la nuova generazione non sembra deludere le aspettative.

Vaclik si sta dimostrando un portiere molto solido, Jantko e Soucek hanno l’esperienza adatta per trascinare la squadra e Patrik Schick si è scoperto leader e capace di colpi decisivi come quelli mostrati con la Scozia.

I Cechi non partono affatto sconfitti e le prestazioni mostrate contro Inghilterra e Croazia mostrano all’Olanda quanto possa essere difficile scardinare una squadra vogliosa come questa.

Alla Puskas Arena ci si gioca un pass per i quarti e nessuna vuole sbagliare.

Le ultime sulle formazioni di Olanda-Repubblica Ceca

Sarà Memphis Depay a comandare l’attacco olandese

L’Olanda di De Boer si appresta a sfidare i cechi con una formazione, apparentemente, più conservativa, ovvero il 5-3-2 che però può tranquillamente adattarsi in un 3-5-2 data la propensione degli esterni a spingere.

Stekelenburg continuerà a prendere posto tra i pali con De Ligt, De Vrij e Blind a formare la linea dei tre difensori davanti alla porta.

Sugli esterni giocheranno Dumfries, già 2 gol in questo torneo per lui, e Van Aanholt. Entrambi spingeranno molto e aiuteranno il trio di centrocampo composto dall’atalantino De Roon, il fuoriclasse De Jong e il promesso sposo del PSG, Gerogino Wijnaldum.

In attacco, Weghorst sarà la punta su cui si appoggerà tutta la squadra, ma sarà Depay a prendere le chiavi tecniche della rosa.

La Repubblica Ceca di Shilavy risponderà con un 4-2-3-1 di buona qualità che punterà tutto sul momento magico di Patrik Schick, 3 gol in questa competizione, per sperare nell’impresa.

In porta, per i cechi, ci sarà sempre Vaclik, aiutato dalla linea a quattro composta da Coufal, Celutska, Kalas e Boril.

Soucek e Kral giocheranno sulla mediana, mentre Masopust, Darida e Jankto daranno una mano alla fase offensiva.

Probabili formazioni di Olanda-Repubblica Ceca

Olanda (5-3-2): Stekelenburg; Dumfries, de Ligt, de Vrij, Blind, van Aanholt; de Roon, de Jong, Wijnaldum; Weghorst, Depay.

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celutska, Kalas, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

Come vedere Olanda-Repubblica Ceca in Diretta TV e Streaming

Partita: Olanda-Repubblica Ceca

Olanda-Repubblica Ceca Data: 27 giugno 2021

27 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canali Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), RAI

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), RAI Diretta Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito), RaiPlay (App e sito)

Sarà possibile vedere il match tra l’Olanda di Frank De Boer e la Repubblica Ceca di Jaroslav Šilhavý, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:00 di Domenica 27 Giugno 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match della Puskas Arena di Budapest sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky e le RAI adibite al racconto delle partite di Euro 2021.

Il match sarà, inoltre, disponibile in streaming su Rai Play, scaricabile sugli store dei propri smartphone o visibile direttamente facendo il login sul sito Raiplay.it, e su SkyGo, tramite il possesso di un abbonamento Sky, o NowTv, dopo aver acquistato il pacchetto inerente a “Calcio e Sport”.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Olanda-Repubblica Ceca

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Olanda-Repubblica Ceca in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/eADV

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Olanda-Repubblica Ceca

Sono 8 i precedenti che vedono contrapposte le due selezioni: il conto delle vittorie è saldamente a favore dell’Olanda che ha vinto 5 confronti, rispetto ai 2 pareggi e all’unica vittoria della Repubblica Ceca.

Vittoria, però, che i Cechi non dimenticheranno facilmente visto che è arrivata alle fasi a gironi di Euro 2004 quando l’Olanda, in vantaggio per 2-0 con le reti di Bouma e Van Nistelrooy, si fece rimontare dai colpi di Koller, Baros e Smicer chiudendo il match 2-3.

L’Olanda è una delle 3 sole squadre ad aver vinto il proprio girone totalizzando il punteggio pieno.

