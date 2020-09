Olanda-Italia, diretta tv-streaming e probabili formazioni 07-09-2020

Olanda-Italia, diretta tv-streaming della seconda giornata di Nations League. Azzurri in campo per riscattare il pareggio contro la Bosnia

Torna in campo l’Italia di Roberto Mancini impegnata nell’ambito della Uefa Nations League, il trofeo che mette in palio un posto a Qatar 2022. Gli “azzurri”, inseriti nel gruppo A della Lega 1, sono costretti a vincere per tenere a bada l’Olanda già capace di conquistare i tre punti nella prima giornata contro la Polonia. I ragazzi di Mancini sono invece reduci dal pareggio contro la Bosnia Erzegovina, durante il quale hanno dimostrato poca incisività sottoporta. La gara Olanda-Italia sarà trasmessa dalla Rai, ma andiamo a scoprire qualche particolare in più sulla sfida che ci attende stasera.

Olanda-Italia: le ultime sulle formazioni

Il CT Lodeweges, subentrato a Koeman dopo che questi si è trasferito al Barcellona, ha a disposizione una rosa di assoluta qualità che può contare tra le sue file anche diversi “italiani: infortunato De Ligt, a rappresentare la Serie A nella rosa dei “tulipani” ci pensano gli atalantini Hateboer e De Roon, entrambi in campo contro la Polonia nella prima gara del girone. Rispetto alla gara di venerdì scorso dovrebbe essere confermata in blocco gran parte della squadra, con il solo Dumfries al posto di Hateboer sulla destra e una leggera variazione nel modulo con Wijnaldum spostato sulla linea della trequarti tra Bergwjin e Promes.

Nell’Italia difesa quasi completamente rinnovata con gli innesti di Chiellini, Spinazzola e D’Ambrosio. A centrocampo torna Jorginho con Locatelli e Barella mezzali; in attacco possibile chance per Kean nel tridente con Zaniolo e Immobile.

Olanda-Italia: probabili formazioni

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Dumfries, Veltman, Van Dijk, Akè; De Roon, De Jong; Bergwijn, Wjanldum, Promes; Depay. Allenatore: Lodeweges

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Kean. Allenatore: Mancini

Diretta tv-streaming Olanda-Italia

La gara Olanda-Italia, in programma stasera all’Amsterdam Arena, ore 20:45, sarà disponibile in diretta televisiva su Rai 1. Lo streaming sarà visibile attraverso Rai Play.

Precedenti e statistiche Olanda-Italia

Olanda-Italia è una partita tra due delle squadre nazionali più blasonate a livello mondiale. Sono 21 i precedenti totali tra le due squadre, con un bilancio positivo a favore degli “azzurri”: nove vittorie, nove pareggi e tre sole sconfitte.

