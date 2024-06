Video Gol Highlights Olanda-Francia 0-0 : sintesi 21-06-2024

Olanda-Francia 0-0 , 2° giornata Gruppo D: un pareggio a reti bianche che, in fondo, accontenta entrambe le squadre.

Una partita che vede la nazionale transalpina più propositiva, ma quella orange ha costruito le sue occasioni, non ha voluto fare da sparring partners.

Alla fine si accontentano dopo più di un’ora in cui hanno provato a superarsi. Sono in testa entrambe con 4 punti ed hanno l’opportunità di qualificarsi agli ottavi di finale!

Sintesi di Olanda-Francia 0-0 :

Partita che inizia con le due nazionali che si affrontano a viso aperto. Quella di Koeman non rinuncia a giocare, ma è propositiva.

Al secondo minuto di gioco un diagonale pericolosissimo di Frimpong, impegna Maignan in una parata da grande estremo difensore! Due minuti più tardi i transalpini si rendono pericolosi, con una bella incursione di Rabiot, scarico per l’accorrente Griezmann, il tiro dalla distanza è alzato in angolo da Veerbruggen!

Verso il quarto d’ora due occasioni ravvicinate per la nazionale guidata da Deschamps. Prima con un bel suggerimento di tacco di Thuram, ad imbeccare Rabiot, il quale invece di calciare davanti al portiere preferisce servire Griezmann su cui ritornano i difensori orange! Nell’azione seguente un bel assist di Kantè per Griezmann che da dentro l’area spedisce la sfera di poco alla destra di Veerbruggen.

Senza soluzione di continuità, la partita è vibrante ed incerta. Gli orange si fanno vedere con una conclusione a giro di Gakpo, sulla quale non si fa sorprendere Maignan che manda in angolo.

A metà del primo tempo, conclusione di testa di Dumfries che si libera in area e arrivare a staccare su di un cross proveniente da calcio di punizione.

Dopo un inizio scoppiettante, ora la partita è in una fase di stanca. Le due formazioni, però, non rinunciano a proporre il loro calcio.

All’intorno dei meno dieci al termine della prima frazione, due occasioni sterili costruite dagli orange. Due tiri, primo di Jeremie Frimpong, il secondo di Xavi Simons che non impensieriscono Maignan.

A tre minuti dal fischio dell’arbitro un cross di Rabiot per il colpo di testa di Greizmann che termina lentamente tra le braccia di Veerbruggen!

L’arbitro decreta la fine della prima frazione, ancora con reti bianche.

Ripresa che parte con i transalpini più propositivi. Dembelé raccoglie un rinvio difettoso di Van Dijk, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa orange.

Poco dopo il decimo della ripresa, Dembelé effettua un traversone, sul quale si avventa Rabiot, la cui conclusione è pero altra sopra la traversa!

Francia che piano piano cresce e crea occasioni da rete importanti! Al quarto d’ora Thuram prova una conclusione con il destro, un rasoterra insidioso che termina fuori di non molto.

Nel giro di due minuti altre due importanti occasioni per i galletti! Prima su cross di Upamecano, Tchouameni spedisce alto! Quindi Griezmann riesce clamorosamente a sbagliare una conclusione da due passi davanti al portiere!

A metà della ripresa Dembelé prova una conclusione con il mancino da fuori area, con sfera che termina alta sopra la traversa!

Verso il settantesimo minuto Depay prova una conclusione verso la porta, Maignan respinge, ma la sfera termina dalle parti di Xavi Simons la cui conclusione rasoterra termina nell’angolo alla sinistra del estremo difensore transalpino. L’arbitro, però, su consiglio del guardalinee annulla la rete per fuorigioco di Dumfries!

Nel finale della partita le due formazioni sembrano accontentarsi del pareggio. Non ci sono più opportunità evidenti come precedentemente, ma solo delle minacce sterili.

Al primo minuto di recupero, Katé riceve dal limite dell’area da Coman, prova una conclusione che viene sporcata da Weghorst in ripiegamento difensivo!

L’arbitro decreta la fine della partita, con un pareggio a reti bianche!

Highlights e Video Gol di Olanda–Francia 0-0 :

Il Tabellino di Olanda-Francia 0-0 :

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten (73′ st Wijnaldum), Frimpong (73′ st Geertruida); Simons (73′ st Veerman), Depay (79′ st Weghorst), Gakpo. Ct. Koeman

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Tchouameni, Kanté, Rabiot; Dembélé (75′ st Coman), Thuram (75′ st Giroud), Griezmann. Ct. Deschamps

Marcatori: –

Arbitro: Taylor A. (Inghilterra)

Ammoniti: Schouten (O)

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.