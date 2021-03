Novak Djokovic conquista un altro record: 311 settimane in testa alla classifica ATP

Il tennista serbo abbatte il prcedente record fatto segnare da Roger Federer. Ma tra le donne c’è chi ha fatto meglio…

I record sono fatti per essere battuti, e il compito di ciascun sportivo è quello di provare sempre ad aggiornarli. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic, hai vinto la bellezza di 18 titoli slam, e da oltre un decennio domini la scena del tennis internazionale. Il serbo è saldamente al comando della classifica ATP, e oggi ha segnato il nuovo record di permanenza ai vertici: 311 settimane. Il precedente, di 310, apparteneva, tanto per dire, a Roger Federer, che tornerà a gareggiare nel Master 500 di Dubai con una certezza in meno.

Novak Djokovic: 311 settimane da re

Il regno di Nole Djokovic all’apice della classifica ATP comincia il 4 luglio 2011, all’indomani della finale vinta contro Rafa Nadal sull’erba di Wimbledon. Il 2011 è l’anno magico di Djokovic, che sfiora il “Grande Slam” mancando solo l’appuntamento con il Roland Garros.

La prima egemonia del serbo fu interrotta proprio da Federer, un anno dopo, nella semifinale dello stesso torneo. Djokovic avrebbe respirato aria di primato per altre quattro volte, in quattro periodi distinti: la prima dal 5 novembre 2012 (vigilia delle ATP Finals) al 6 ottobre 2013, la seconda dal 7 luglio 2014 (secondo successo a Wimbledon) al 6 novembre 2016, la terza dal 5 novembre 2018 al 3 novembre 2019 e l’ultima dal 3 novembre 2019, per un dominio che continua incontrastato ancora ora.

Nel mezzo, i brevi interregni di Nadal, Federer e Murray. Coloro che, con Djokovic, compongono i “big four” di quest’epoca della racchetta.

Assalto alle regine

Se c’è una cosa che a Novak resta da fare è dare l’assalto alle regine del tennis, che hanno ottenuto numeri ancor più strabilianti. La tedesca Steffi Graf, più di tutte, ha dominato in cima alla classifica WTA per 377 settimane. Per batterla, a Nole “basterà” estendere la sua leadership fino al 13 giugno del 2022. Se continua a giocare così, nulla gli è precluso.

