Notizia shock scuote il Mondiale: Morto Jayden Adams del Sudafrica

Il calcio sudafricano e l’intero mondo del Mondiale 2026 sono stati colpiti da una notizia terribile: Jayden Adams, centrocampista del Sudafrica e del Mamelodi Sundowns, è morto a soli 25 anni.

Il giocatore aveva appena rappresentato i Bafana Bafana nella Coppa del Mondo, partecipando alla storica campagna che ha portato la nazionale sudafricana fino alla fase a eliminazione diretta.

La notizia è stata confermata nelle ultime ore da fonti internazionali e dalle autorità sportive sudafricane. Secondo Reuters, il ministero dello Sport del Sudafrica ha comunicato il decesso del centrocampista, mentre Sky Sports riporta anche i messaggi di cordoglio arrivati da Mamelodi Sundowns, dal sindacato calciatori sudafricano e dal presidente FIFA Gianni Infantino.

Causa della morte di Jayden Adams: cosa sappiamo

Al momento, la causa della morte di Jayden Adams non è stata resa nota. Reuters scrive che non è stata fornita alcuna causa ufficiale del decesso, mentre Sky Sports sottolinea che la causa non è ancora conosciuta.

Euronews, citando AFP, riferisce che la polizia ha aperto un’indagine dopo il ritrovamento del corpo di un uomo di 25 anni in una casa a Schotschekloof, sobborgo centrale di Cape Town. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. In questa fase è quindi fondamentale evitare ipotesi non confermate e attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte della famiglia, del club o delle autorità.

Il Mondiale 2026 di Jayden Adams con il Sudafrica

Adams era stato uno dei volti del percorso del Sudafrica al Mondiale 2026. Reuters riporta che il centrocampista aveva giocato un ruolo importante nella fase a gironi: titolare contro Messico e Repubblica Ceca, era poi entrato dalla panchina nella vittoria per 1-0 contro la Corea del Sud, risultato che aveva permesso ai Bafana Bafana di raggiungere per la prima volta la fase a eliminazione diretta.

Il Sudafrica è stato poi eliminato ai Sedicesimi di Finale dal Canada, in una partita in cui Adams non è sceso in campo. Il giocatore aveva comunque preso parte a tutte e tre le partite del girone della propria nazionale in questo Mondiale.

La sua presenza nel torneo aveva avuto anche un forte valore umano. Reuters ricorda che la nonna del giocatore era morta il giorno prima della partita contro la Repubblica Ceca, nella quale Adams era stato sostituito all’intervallo. Un dettaglio che rende ancora più doloroso il racconto delle ultime settimane vissute dal centrocampista sudafricano.

Dal Stellenbosch al Mamelodi Sundowns

Jayden Adams era cresciuto calcisticamente nello Stellenbosch FC, club in cui aveva costruito la prima parte della sua carriera professionistica. Nel gennaio 2025 era poi passato al Mamelodi Sundowns, una delle società più importanti del calcio africano.

Con i Sundowns aveva contribuito alla vittoria della CAF Champions League 2025/26, confermandosi come uno dei centrocampisti sudafricani più interessanti della sua generazione. Reuters ricorda inoltre che Adams aveva debuttato in nazionale nel 2022 contro il Mozambico e aveva totalizzato 13 presenze con i Bafana Bafana, segnando 2 gol, entrambi nelle qualificazioni al Mondiale 2026.

Era un giocatore nel pieno della carriera, appena reduce dal palcoscenico più importante del calcio mondiale e con davanti una fase che avrebbe potuto aprirgli nuove prospettive, sia con il club sia con la nazionale.

Il cordoglio del Sudafrica e della FIFA

La morte di Jayden Adams ha provocato un’ondata di commozione in Sudafrica. Il ministro dello Sport Gayton McKenzie ha parlato di uno dei giovani talenti più brillanti del calcio sudafricano, ricordando il suo percorso da promessa delle academy a nazionale dei Bafana Bafana.

Anche il Mamelodi Sundowns ha espresso il proprio cordoglio, stringendosi alla famiglia del giocatore e a tutte le persone che lo conoscevano. Sky Sports riporta il messaggio del club, che ha parlato del dolore della società, dello staff, dei giocatori e dell’intera comunità dei tifosi.

Il sindacato calciatori sudafricano, la South African Football Players Union, ha definito la scomparsa di Adams una perdita enorme per la famiglia, i compagni, i club, il calcio e l’intero Paese. Il presidente FIFA Gianni Infantino ha inviato le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra del centrocampista.

Una carriera spezzata troppo presto

La morte di Jayden Adams arriva in un momento in cui il suo nome era appena entrato nella memoria collettiva del calcio sudafricano. Il Mondiale 2026 aveva rappresentato una vetrina enorme per lui e per una nazionale capace di scrivere una pagina storica, raggiungendo per la prima volta la fase a eliminazione diretta.

La sua storia sportiva resta legata a tre immagini: la crescita allo Stellenbosch, il salto al Mamelodi Sundowns con il titolo africano e la maglia del Sudafrica indossata al Mondiale. Una traiettoria rapida, importante, interrotta all’improvviso quando il centrocampista aveva ancora moltissimo da dare.

In attesa di chiarimenti ufficiali sulle circostanze del decesso, il calcio mondiale si stringe attorno alla famiglia di Jayden Adams, ai suoi compagni e a tutto il movimento sudafricano. La notizia lascia un vuoto enorme: non solo per il talento perso, ma per la giovane età di un giocatore che poche settimane fa stava vivendo il momento più alto della sua carriera.