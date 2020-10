Non solo Lazio: nuovi positivi Covid-19 nei gruppi squadra di Crotone, Atalanta e Sassuolo

Il ciclone Covid non indietreggia di un centimetro. In settimana, come noto, sono stati bloccati dall’Uefa quattro giocatori della Lazio- Immobile, Luis Alberto, Manuel Lazzari e Djavan Anderson– dopo i tamponi di controllo.

Gli stessi non sono partiti con la squadra per la trasferta in Belgio di Champions League contro il Club Brugge.

Nessuna comunicazione ufficiale ad oggi è pervenuta ma la verità si saprà tra poche ore non appena si avranno i risultati del nuovo giro di tamponi.

In mattina sono stati annunciati nuovi casi di positività al Covid nei gruppi squadra di Crotone, Atalanta e Sassuolo. E’ stato registrato un caso positivo in casa Crotone.

Annullata, quindi, la conferenza stampa del tecnico Giovanni Stroppa e rifinitura rimandata al pomeriggio.

Anche la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, alla vigilia di Crotone–Atalanta, è saltata.

Infatti è risultato positivo una delle bandiere atalantine degli ultimi anni, Cristian Raimondi, da tre anni entrato a far parte dello staff tecnico bergamasco.

Previsto nel pomeriggio un nuovo giro di tamponi. Pure nel Sassuolo sono stati riscontrati nuovi casi positivi al Covid: sono due membri dello staff neroverde e un giocatore. Posti in isolamento domiciliare, i tre tesserati sono completamente asintomatici.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS