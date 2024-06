Niente Wimbledon per Nadal, fari sulle Olimpiadi

Come era nell’aria da diverso tempo, Nadal non sarà a Wimbledon: appare dunque chiaro che il maiorchino voglia puntare tutto sulle Olimpiadi e, forse, congedarsi dal tennis che conta con l’avvenimento internazionale per eccellenza.

A poca distanza dalla conferma della presenza alle Olimpiadi con il doppio che lo vedrà insieme a Carlo Alcaraz (la squadra spagnola sarà completata da Pablo Carreno Busta e Alejandro Davidovich Fokina), Nadal ha dunque espresso la volontà di concentrare le proprie energie esclusivamente sul rosso, saltando la stagione sull’erba.

A questo punto è però probabile che Rafa possa preparare al meglio il match delle Olimpiadi con un torneo interlocutorio sulla terra rossa. L’indiziato numero 1 è il torneo di Amburgo.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.