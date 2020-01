Calciomercato Milan: niente Fenerbahce, Rodriguez è vicino al Napoli

L’avventura al Milan del terzino, Ricardo Rodriguez, sembra essere davvero arrivata al capolinea.

Per il mancino ex Wolfsburg pochissimo spazio quest’anno nella formazione rossonera, scavalcato nelle gerarchie dalla rivelazione Theo Hernandez, e mai più inserito nelle rotazioni.

Il Milan ha messo Rodriguez sul mercato, fin dall’inizio della sessione invernale, e per lui erano insistenti le voci che lo vedevano ormai vicinissimo al Fenerbahce.

Il club turco, reo di non aver affondato il colpo e non aver mai formulato una vera e propria offerta al Milan, si è quindi lasciato superare dalla concorrenza del Napoli.

Un’indiscrezione delle ultime ore infatti Rodriguez ad un passo dagli azzurri che sarebbero pronti a offrire al Milan un prestito con diritto di riscatto.

Non è un segreto che Gattuso, che al Milan schierava Rodriguez titolare fisso sulla fascia sinistra, sia un grande estimatore dello svizzero e sarebbe pronto ad affidargli con continuità la corsia mancina anche nell’undici partenopeo, soppiantando Mario Rui.

Oggi Rodriguez e il suo agente sono attesi a Casa Milan per la definizione dei dettagli, operazione da circa 7 milioni di euro totali (2 come base del prestito, e 5 per il riscatto).

Da vedere se il Milan si ributterà sul mercato per trovare un nuovo terzino, probabilmente giovane, da far crescere dietro Hernandez. Una possibilità concreta potrebbe essere Antonee Robinson, difensore ventiduenne del Wigan e della nazionale statunitense.

©RIPRODUZIONE RISERVATA