Niente Chelsea? Dybala rinnova con la Roma!

AS Roma: vicinissimo il rinnovo di Dybala, pronto un adeguamento da 4,5 a 6 milioni di euro all’anno per l’argentino

La Roma vuole assolutamente blindare la propria stella in attacco, i giallorossi, infatti, si sarebbero mossi in maniera molto insistente nelle ultime ore per ufficializzare l’ormai prossimo rinnovo di Paulo Dybala. La Joya argentina si troverebbe benissimo nella capitale e avrebbe già declinato le proposte arabe e inglesi e italiane che sarebbero sopraggiunte nell’ultimo periodo sul proprio tavolo. Nell’ultima settimana era stata proprio l’Inter in ordine cronologico a telefonare ai procuratori del calciatore per sondare il terreno, ma la società nerazzurra si sarebbe vista recapitare un secco no dall’altra parte del telefono.

La volontà di Dybala sembra essere, dunque, quella di rimanere ancora nella capitale sotto la guida di Josè Mourinho, con la società giallorossa che sarebbe pronta a mettere nero su bianco di quanto era stato originariamente pattuito con l’argentino nel momento del suo acquisto la scorsa estate, ovvero un passaggio di ingaggio da 4.5 milioni di euro a 6 milioni netti fino al 2026, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione e conseguente annullamento del cavillo clausola rescissoria che tanto gravava sul contratto dell’argentino.

Josè Mourinho può, dunque, tornare a sorridere e continuare ad allenare la propria Joya che nel corso della scorsa stagione è stato del tutto determinante per il raggiungimento degli obiettivi giallorossi, inclusa la finale di Europa League poi persa a discapito del Siviglia. L’argentino ha, infatti, totalizzato ben 20 reti fra tutte le competizioni disputate dei giallorossi, dimostrando di essere un vero e proprio punto cardine per la rosa dello Special One.