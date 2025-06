Ngonge ai saluti con il Napoli? Il Torino tenta lo scambio con Milinkovic-Savic

Il matrimonio tra Cyril Ngonge e il Napoli potrebbe già essere giunto al capolinea. Arrivato con grandi aspettative lo scorso gennaio dall’Hellas Verona per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, l’attaccante belga non ha trovato spazio stabile sotto la guida tecnica del club azzurro, totalizzando 18 presenze in Serie A e 3 in Coppa Italia, molte delle quali da subentrato. Una situazione che ha spinto il giocatore e il suo entourage a valutare nuove soluzioni in vista della stagione 2025-2026.

A farsi avanti con decisione è il Torino, che vede in Ngonge il profilo ideale per dare nuova linfa al proprio reparto offensivo. L’esterno, capace di giocare sia da ala destra a piede invertito, sia come centravanti di movimento o seconda punta, rappresenta una pedina tattica estremamente interessante per l’impianto di gioco granata. Il suo dinamismo, abbinato alla capacità di creare superiorità numerica e al tiro da fuori, potrebbe risultare determinante soprattutto in un sistema che valorizza la transizione e il gioco verticale.

I dirigenti del Toro avrebbero già avviato i contatti con l’agente del calciatore e starebbero valutando una formula di scambio che coinvolgerebbe Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo classe 1997, attualmente impegnato a Euro 2024 e reduce da stagioni solide in maglia granata. Il Napoli, che nelle ultime settimane ha avviato un processo di valutazione per il futuro della propria porta (con Meret in bilico), potrebbe prendere seriamente in considerazione questa ipotesi, soprattutto se Antonio Conte – prossimo allenatore azzurro – dovesse dare il suo benestare tecnico.

Milinkovic-Savic, portiere alto e dotato di grande fisicità, ha dimostrato affidabilità e personalità in Serie A, e potrebbe rappresentare un profilo ideale per il nuovo corso napoletano. Il valore dell’estremo difensore si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro, motivo per cui le due società stanno valutando le modalità per bilanciare economicamente un eventuale scambio: conguaglio a favore del Napoli o prestito con obbligo di riscatto per Ngonge.

Il Torino, dal canto suo, cerca di anticipare la concorrenza: su Ngonge ci sarebbero infatti anche club esteri, soprattutto in Ligue 1 e Bundesliga, dove il profilo del belga è seguito da tempo. Tuttavia, la possibilità di restare in Italia e rilanciarsi in un ambiente come quello granata potrebbe convincere il giocatore a dare priorità al progetto torinista.

Nel frattempo, l’agente di Ngonge è atteso a Torino nei prossimi giorni per incontrare la dirigenza. Sarà un colloquio decisivo per comprendere la fattibilità dell’operazione, che resta complessa ma tutt’altro che impossibile. L’obiettivo del Torino è chiaro: rinforzare l’attacco con un giocatore già pronto per la Serie A, e Ngonge risponde perfettamente a questa esigenza.