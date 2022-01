Dopo 22 stagioni e 7 Super Bowl vinti, il giocatore simbolo della Lega ha deciso di dire basta

Tom Brady ha deciso di ritirarsi. A riferirlo, nel tardo pomeriggio italiano di ieri, le maggiori testate sportive degli States (ESPN in primis). Una notizia che, sebbene nell’aria già da settimane, ha scosso comunque il mondo dello sport. È il destino di personaggi come il classe 1977, nativo di San Mateo (California), definito pressoché unanimemente come il GOAT (Greatest of all time) del football americano, e tra i personaggi più influenti dello sport globale, a livello di gente come Michael Jordan, LeBron James, Michael Schumacher e Tiger Woods.

Spesso sui rotocalchi grazie alla relazione con la super top model brasiliana Gisele Bündchen, Brady ha segnato più di un ventennio della storia della NFL. Dopo quattro anni a Michigan University of Ann Arbor, Tom è l’emblema del fenomeno partito dal fondo ed arrivato al successo mondiale. Scelto addirittura alla #199 nel Draft dai New England Patriots, da rookie Brady partì come quarta scelta tra i quarterback della squadra ma, a fine stagione, era già la prima riserva del titolare Drew Bledsoe.

La parabola di Brady schizzò verso l’alto già nella stagione successiva, il 2001-02. Con un infortunio occorso a Bledsoe, Brady ottenne la titolarità, per non mollarla più. E ai Playoff, arrivarono il primo Super Bowl e il primo Vince Lombardi Trophy, ottenuto con un 20-17 sui St. Louis Rams, venendo anche premiato come MVP.

In 20 stagioni con i Patriots, Brady ha partecipato ad altri 8 Super Bowl, vincendone altri 5 (2003 con i Carolina Panthers, 2004 con i Philadelphia Eagles, 2014 con i Seattle Seahawks, 2016 con gli Atlanta Falcons e 2018 con i Los Angeles Rams), con altri 3 MVP del Super Bowl (2003, 2014 e 2016) e 3 MVP della regular season (2007, 2010 e 2017).

Nel 2020, a causa anche di un rapporto ormai logoro con lo storico head coach Tom Belichick, avviene la clamorosa separazione con i Patriots; Brady, quindi, firma con i Tampa Bay Buccaneers, con il progetto di prendersi una gran rivincita sportiva. Rivincita praticamente immediata, con la franchigia floridiana condotta subito ai Playoff e al Super Bowl, vinto 9-31 sui Kansas City Chiefs, con tanto di ennesimo MVP.

Una parziale ‘marcia indietro’?

Nelle ore seguenti l’annuncio, si sono fatte strada delle voci di senso contrario, almeno parzialmente. Prima Don Yee poi Tom Brady Sr., rispettivamente agente e papà di Brady, avrebbero smentito la ‘bomba’, scrivendo messaggi al front office dei Buccaneers, smentendo che una decisione simile sia ancora stata presa. Per molti insider NFL, comunque, Brady dovrebbe ufficializzare il ritiro più in là, con tempi suoi e soprattutto con un suo annuncio ufficiale.

