Neymar offerto a Inter e Napoli: il brasiliano sarà libero a gennaio

Durante la scorsa estate, Neymar era stato offerto sia all’Inter che al Napoli, ma l’affare non si è concretizzato a causa dei dubbi sulle sue condizioni fisiche. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare nel mercato di gennaio, quando l’attaccante brasiliano diventerà svincolato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e dal giornalista Fabrizio Romano tramite CalcioMercato.com, il trentatreenne è stato proposto a entrambe le società già a inizio estate dal suo agente Pini Zahavi, con i primi contatti risalenti ai mesi di aprile e maggio.

All’epoca, l’Inter era concentrata sul finale di stagione e stava già pianificando alcune modifiche tattiche in vista del futuro. Neymar era considerato un’opportunità interessante, ma i ripetuti infortuni muscolari hanno spinto i nerazzurri a rinunciare all’idea di portarlo a Milano.

Situazione simile anche per il Napoli, che pure era stato informato della disponibilità del fuoriclasse brasiliano. L’allenatore Antonio Conte aveva valutato la possibilità di inserirlo in rosa, ma un nuovo infortunio occorso a Neymar proprio in quel periodo ha bloccato ogni possibile trattativa.

Il contratto dell’ex giocatore di Barcellona e PSG con il Santos scadrà ufficialmente il 31 dicembre 2025, e da gennaio potrà quindi firmare liberamente con qualsiasi club. Se in Serie A dovesse esserci un posto disponibile per extracomunitari, non è escluso un nuovo tentativo da parte di Inter o Napoli.

Le relazioni tra Zahavi e le due società italiane restano ottime, e secondo le ultime indiscrezioni il procuratore avrebbe intenzione di riproporre il nome di Neymar anche ad altri club europei durante la finestra invernale di mercato.

Il giocatore, dal canto suo, è deciso a ritrovare la miglior condizione fisica nei prossimi mesi. L’obiettivo principale è chiaro: convincere Carlo Ancelotti a convocarlo con la nazionale brasiliana per il Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada.

