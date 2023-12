Newcastle-Milan in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 13-12-2023

Dove vedere Newcastle-Milan, partita valida per la 6° Giornata della Fase a Gironi di Champions League 2023/24. La sfida tra Newcastle e Milan sarà trasmessa in diretta TV e in Streaming in esclusiva su Prime Video.

Guarda Newcastle – Milan in Diretta su Prime Video

La sfida tra Newcastle e Milan si giocherà alle ore 21.00 di Mercoledì 13 Dicembre al St James’ Park e sarà trasmessa in diretta tv e in Streaming su Amazon Prime.

Un banco di prova molto importante per il Newcastle di Eddie Howe e il Milan di Stefano Pioli. Entrambe le squadre hanno bisogno di raccogliere punti da questa partita.

Il Newcastle è reduce dalla sconfitta, in Campionato, per 4-1, contro il Tottenham.

In Champions League, gli inglesi, sono momentaneamente terzi a 5 punti, conquistati nelle 5 partite, precedentemente giocate

Il Milan è reduce dalla sconfitta in Campionato per 3-2, l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini.

In Champions League, i rossoneri hanno collezionato 5 punti e sono momentaneamente quarti in classifica.

Come vedere Newcastle – Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Data: 13 Dicembre

13 Dicembre Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Streaming: Amazon Prime Video

Newcastle-Milan sarà trasmessa in Tv e Streaming su Amazon Prime Video in diretta esclusiva Per seguire la gara, dunque, sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Prime Video al costo mensile di 4,99.

Si potrà seguire il match scaricando l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile con il servizio oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox. La partita si potrà anche guardare accedendo al sito ufficiale o scaricando l’app su dispositivi mobili come Pc, tablet o smartphone.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Newcastle-Milan, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Newcastle-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Newcastle-Milan, in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Newcastle-Milan:

Eddie Howe schiererà il “suo” Newcastle con il 4-3-3. Trippier e Livramento giocheranno sulle fasce, in difesa. Miley, Guimaraes, Joelinton formeranno la cerniera di centrocampo, mentre Almiron, Isak e Gordon comporranno il tridente offensivo

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il 4-3-3. Da valutare le condizioni di Kjaer, il quale, al massimo, potrebbe partire dalla panchina. Il centrocampo sarà formato da Musah, Reijnders e Loftus-Cheek. Pulisic, Giroud e il rientrante Leao formeranno il tridente d’attacco.

Probabili formazioni Newcastle-Milan:

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Loftus-Cheek, Pulisic, Giroud, Leao.

Precedenti e statistiche Newcastle-Milan:

L’unico precedente, in Champions League, tra le due compagini, riguarda la gara d’andata disputata a San Siro. Il march in questione terminò con il punteggio di 0-0.